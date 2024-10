Stasera in tv domenica 21 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 21 luglio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report: Estate. Su Italia 1, un nuovo game show: TILT – Tieni il tempo, con Enrico Papi.

Stasera in tv domenica 21 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Mina Settembre, con Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Due episodi. Il primo s’intitola: “Cosa resta di noi”. Mina (Serena Rossi) torna a Procida, nello stesso B&B dove ha soggiornato con il fratello, per parlare con uno strano ospite che sembra essersi nascosto là con il figlio. Intanto il Generale (Massimo Wertmuller) sostiene di aver visto Olga a Napoli, confermando i dubbi di Rosa. A seguire, “Sorprese”. La proposta di Claudio di partire per un viaggio in barca a vela lascia Mina piena di dubbi. Pur sapendo che quel viaggio è forse l’ultima chance per salvare il rapporto, Mina si lancia comunque in un nuovo caso.

Su Rai2, alle 21.00, l’ultimo episodio della soap Il velo nuziale. Titolo dell’episodio “Luna di miele in Grecia”, con Alison Sweeney, Victor Webster, Autumn Reeser. Nick (Victor Webster) e Tracy (Alison Sweeney) decidono finalmente di andare in Grecia per la luna di miele. Dopo alcune peripezie trovano alloggio in una deliziosa locanda gestita da due fratelli e incontrano Leo (Ché Grant), un orfanello dal grande talento artistico.

Su Rai3, alle 21.10, l’attualità con Report: Estate. Dopo una settimana di pausa tornano le inchieste più interessanti tra quelle proposte da Sigfrido Ranucci negli ultimi mesi. Intanto la redazione del programma prepara i nuovi reportage che vedremo in autunno. Per contattarla si può scrivere all’indirizzo ufficiale dedicato alle segnalazioni: report@rai.it

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Sky Cinema Suspense

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Segreti di famiglia, con Kaan Urgancioglu. Ceylin, Ilgaz (Kaan Urgancioglu) ed Eren preparano il piano per incastrare l’assassino di Inci. Umut fa una telefonata anonima a Zafer mentre è in compagnia di Engin: Zafer dovrà lasciare una busta con del denaro nel cassonetto in cui è stato ritrovato il corpo della figlia. In cambio riceverà un video.

Su Italia 1, il nuovo game show: TILT – Tieni il tempo. Giocare con la musica è una specialità di Enrico Papi, che da oggi conduce un nuovo game show in cui i concorrenti vip, divisi in due squadre, si cimentano in diverse prove che hanno a che fare con le sette note. Tra gli altri, il maestro Beppe Vessicchio, Elisabetta Canalis e Ciro Immobile.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Questa 13° edizione del talent accoglie i nuovi giudici Elettra Lamborghini e Khaby Lame che affiancano due colonne amatissime dal pubblico come Mara Maionchi e Frank Matano. A condurre ci sono Aurora e Fru dei The Jackal.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Francesco Panella è a Budapest in Ungheria per incontrare tre italiani che vi risiedono. Sono pronti ad accompagnarlo nei loro ristoranti preferiti che propongono la cucina del nostro Paese. In palio il titolo di miglior ristorante italiano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra 2 “Un bastimento carico di riso” con Paola Cortellesi. Petra e Antonio devono far luce sul brutale assassinio di un uomo senza fissa dimora. Per risolvere il caso, più complesso del previsto, li aiuta uno psichiatra che sembra avere molto in comune con Petra.

I film di questa sera domenica 21 luglio 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2017, di Elijah Bynum, Hot summer nights, con T. Chalamet. Daniel, giovane goffo, si ritrova, contro ogni previsione, a capo di un giro di traffico di droga a Cape Cod. Gli eventi prendono una svolta drammatica quando si innamora della sorella del suo partner.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di guerra del 2001, di Michael Bay, Pearl Harbor, con Ben Affleck, Kate Beckinsale. 7 dicembre 1941. I piloti Rafe (Ben Affleck) e Danny (Josh Hartnett) sono amici. Dopo che il primo è dato per disperso durante un’azione in Europa, la sua fidanzata Evelyn si lega a Danny. Al ritorno di Rafe, tra i due scatta la rivalità, ma l’attacco giapponese a Pearl Harbor cambia le vite di tutti.

Su La7, alle 21.15, il film poliziesco del 1995, di Michael Mann, Heat – La sfida, con Al Pacino, Robert De Niro. Neil McCauley è un professionista del crimine, autore di spettacolari rapine. Sulle sue tracce c’è da tempo il tenente Hanna della Omicidi di Los Angeles, che gli dà una caccia spietata.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Jan De Bont, Twister, con Bill Paxton, Helen Hunt, Jami Gertz. Jo e l’ex marito Bill, meteorologi, danno la caccia ad uno sciame di tornado che minaccia l’Oklahoma. Vogliono studiarne la struttura interna con una macchina di loro invenzione.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Stephen Gaghan, Gold – La grande truffa, con Matthew McConaughey. Kenny Wells appoggia l’impresa del geologo Acosta e scopre nell’inesplorata giungla indonesiana un giacimento aurifero. Ora è pronto per la scalata a Wall Street.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1998, di Tom Shadyac, Patch Adams, con Robin Williams, Monica Potter. La vera storia di Hunter “Patch” Adams, che negli Anni 70 teorizzò la terapia della risata. Avversato dai colleghi, aprì una clinica dove i malati venivano curati anche con il sorriso.

Stasera in tv domenica 21 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Saverio Costanzo, Finalmente l’alba, con Lily James. Roma, Anni 50. La giovane Mimosa, sul punto di fidanzarsi, si reca a Cinecittà per fare un provino come comparsa. Incontrerà, così, diverse star e vivrà una lunga notte ricca di emozioni che la farà crescere.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2007, di Ben Affleck, Gone Baby Gone, con Casey Affleck, Michelle Monaghan. Boston, Stati Uniti. Una bimba di quattro anni viene rapita. Gli zii della piccola ingaggiano Patrick Kenzie e la sua fidanzata, detective privati, affinché aiutino la polizia a ritrovarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Patrick Hughes, Come ti ammazzo il bodyguard, con Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds. Michael Bryce, bodyguard in crisi professionale, riceve l’incarico di proteggere il sicario Darius Kincaid. Nemici da anni, i due saranno costretti a passare insieme 24 ore di follia.