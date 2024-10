Linea Verde Estate, la puntata del 21 luglio ambientata nella Valchiavenna

Domenica 21 luglio, sulla rete ammiraglia Rai, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Estate. Il programma è visibile dalle 12:25 circa.

Linea Verde Estate 21 luglio, la Valchiavenna

Linea Verde Estate, domenica 21 luglio, è fruibile, oltre che su Rai 1, in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Al timone del programma, anche nell’appuntamento odierno, c’è la coppia composta da Peppone Calabrese ed Angela Rafanelli.

Linea Verde Estate di oggi è ambientato nella Valchiavenna. La valle è situata nell’estremo nord della regione Lombardia ed è inserita nella provincia di Sondrio. I conduttori iniziano il loro viaggio con una visita nel centro storico di Chiavenna, piccolo comune collinare che conta poco più di 7 mila abitanti.

Le cascate dell’Acquafraggia

Varie le località visitate durante Linea Verde Estate. Come riporta la testata locale Sondrio Today, infatti, i presentatori abbandonano il borgo per raggiungere le suggestive cascate dell’Acquafraggia, torrente che nasce nei monti al confine con la Svizzera.

È protagonista Piuro, paese che, nonostante le dimensioni ridotte, è in realtà ricco di monumenti e luoghi di interesse. Fra questi, c’è Palazzo Vertemate Franchi, uno dei pochi edifici rimasto in piedi dopo la catastrofe del 1618, anno nel quale una frana rase al suolo l’intero centro abitato.

Un focus, a Linea Verde Estate di oggi, è proposto sulla varietà di flora e fauna della valle. A Novate Mezzola è seguita l’attività di un pescatore locale. Nei pressi del bacino è analizzata la biodiversità presente nella Riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola.

Linea Verde Estate 21 luglio, le ricette tipiche

A Linea Verde Estate del 21 luglio sono intervistati alcuni abitanti locali, che portano avanti le tradizioni del territorio in cui vivono. È visitato un allevatore che, a partire dal latte delle sue mucche, produce degli ottimi formaggi. Dopo una rapida tappa in un allevamento di pesci, ci si concentra sulla coltivazione di piccoli frutti e mais rosso, varietà originaria degli Stati Uniti ed ancora poco diffusa in Europa.

Infine, come da tradizione del format, è dato ampio spazio al mondo della cucina. In compagnia di alcuni ospiti sono mostrate le ricette per realizzare i piatti tradizionali della Valchiavenna. Fra le preparazioni eseguite c’è la Torta Fioretto, una sorta di focaccia dolce cosparsa di semi di fioretto, ovvero il fiore essiccato del finocchio selvatico. C’è anche la Fughiascia di Gordona, focaccia salata solitamente servita con la brisaola, noto salume premiato con il marchio IGP.