Shark Week 2024, su Discovery una settimana dedicata agli squali: tutti gli speciali e gli orari

Da lunedì 22 a domenica 28 luglio si svolge l’edizione 2024 della Shark Week, settimana dedicata interamente agli squali. Per tale motivo, la rete Discovery Channel, visibile sul canale 407 di Sky, ha messo a punto una programmazione tv ad hoc, trasmettendo dalle 21:00 vari speciali in prima visione.

Shark Week 2024, si parte il 22 luglio con un focus sul Triangolo delle Bermuda

Il primo appuntamento della Shark Week 2024 su Discovery Channel è in programma oggi, lunedì 22 luglio. A partire dalle 21:00, infatti, prende il via Mostri Marini: Il Triangolo delle Bermuda. In tale approfondimento, una squadra di scienziati effettua una serie di immersioni nel cosiddetto Triangolo delle Bermuda.

Tale zona è posta nell’Oceano Atlantico ed è divenuta nota in quanto, nella cultura di massa, è associata ad una serie di strani fenomeni. Una delle ipotesi è che essi possano essere stati causati dalla presenza di misteriose creature marine, la cui esistenza, però, non è mai stata confermata.

La Shark Week 2024 procede il martedì, quando alle 21:00 parte Predatori del Paradiso. Al timone di tale programma c’è la giornalista scientifica Kinga Phillips. Accompagnata da un esperto, la padrona di casa si reca a Tahiti, dove da qualche tempo è in corso la proliferazione dello squalo tahitiano. Phillips analizza tale fenomeno, ricercando le possibili cause.

Gli approfondimenti del mercoledì e giovedì

Mercoledì 23 luglio, per la collana della Shark Week 2024, spazio a Squali Attacchi in Brasile. L’esperto Paul de Gelder e la biologa Danni Washington propongono un focus sugli squali tigre, specie accusata di essere la responsabile di molti attacchi avvenuti contro gli esseri umani nel Sud America.

Il palinsesto di prima serata di Discovery Channel del giovedì è occupato da Squalo contro Megalodonte. Gli ultimi studi scientifici sostengono che il Megalodonte si sia estinto milioni di anni fa a causa del diffondersi degli squali bianchi, decisamente più agili e con maggiore capacità di adattamento. Per analizzare tale scenario, le telecamere del programma raggiungono l’Australia.

Shark Week 2024, gli approfondimenti del week end

Il venerdì, la Shark Week 2024 va avanti con Sudafrica Il mistero dello squalo bianco. Alison Towner e il suo team raggiungono il Sudafrica nel tentativo di rintracciare sei squali spariti nel nulla.

Il sabato sono ben due gli appuntamenti in programma: il primo si chiama I segreti degli squali martello e, come intuibile già dal nome, approfondiscono questa particolare specie di squalo. Il secondo è intitolato Gli squali della barriera corallina ed ha come protagonista la già citata Alison Towner. Quest’ultima, infatti, si immerge nella Hidden Reef, barriera corallina del Sudafrica dove c’è un’elevata concentrazione di pericolosi squali.

Infine, la Shark Week termina domenica 28 luglio con Alla ricerca dello squalo leopardo. Tale speciale, curato da Mark Erdmann e Kina Scollay, consiste in una ricerca su tale specie, molto diffusa negli USA ed innocua per gli esseri umani.