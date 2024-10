Hercai Amore e vendetta, la puntata del 22 luglio: trama e curiosità

Lunedì 22 luglio, su Real Time, va avanti la prima stagione di Hercai Amore e Vendetta. La soap, produzione originale della società Mia Yapim, è trasmessa dalle 21:20.

Hercai Amore e vendetta 22 luglio, regista e dove è girata

La serie, appartenente al genere drammatico, è realizzata in Turchia. Qui ha debuttato oramai quattro anni fa, nel 2019, ottenendo buoni ascolti sull’emittente ATV.

La trama è ispirata a quella dell’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz. Gli sceneggiatori sono Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezan, Sema Ali Erol e Pelin Gulcan. I registi sono Ali Ilhan, Cem Karci, Baris Yos e Benel Tairi. Le riprese si sono svolte nei pressi della cittadina Mardin, in Turchia.

Hercai Amore e vendetta 22 luglio, la trama

Nel corso di Hercai Amore e vendetta di oggi, lunedì 22 luglio, la famiglia Sadoglu deve fare i conti con ciò che è accaduto sul finire della puntata di sette giorni fa. Reyyan ha comunicato ad Azat di non volersi più sposare e lo ha lasciato per sempre. Lui è convinto che dietro tale scelta ci sia la sua famiglia, che non ha mai accettato le nozze. Il ragazzo se la prende, in particolare, con Nasuh.

Le tensioni interne alla famiglia turbano profondamente la piccola Gul. Quest’ultima, spaventata, decide di allontanarsi da casa, con l’obiettivo di incontrare Miran per convincerlo a riportare a casa Reyyan. In seguito, Azat si incontra con Elif.

Spoiler finale

Durante Hercai Amore e vendetta di oggi, Gul riesce a raggiungere il protagonista. Quest’ultimo, così, apprende dalla piccola la verità, ovvero che Reyyan ha deciso di non sposare più Azat e che, per tale motivo, è fuggita. Miran, allora, si mette alla ricerca della sua amata. I due, alla fine, si incontrano. Tuttavia, il loro faccia a faccia non va come previsto. Lei, infatti, è ancora molto arrabbiata con lui a causa delle tante bugie dette in precedenza. Infine, Nasuh scopre che Yaren ha avuto contatti con la famiglia avversaria degli Aslanbey e va su tutte le furie.

Hercai Amore e vendetta 22 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la soap turca, in onda con un nuovo appuntamento oggi, in prima serata su Real Time e in diretta streaming e on demand sull’applicazione Discovery+.