Linea Verde Sentieri Estate e Linea Blu, le puntate del 27 luglio

Sabato 27 luglio, su Rai 1, sono in onda nuove puntate di Linea Verde Sentieri Estate e di Linea Blu. I due programmi, come di consueto, sono proposti dalla rete ammiraglia della TV di Stato a partire dalle 12:25 e dalle 14:00.

Linea Verde Sentieri Estate 27 luglio, protagonista la Calabria

Durante Linea Verde Sentieri Estate, i conduttori Lino Zani e Giulia Capocchi raggiungono il Sud Italia. In particolare, i due padroni di casa affrontano, rigorosamente a piedi, un itinerario che li porta dal Parco Regionale delle Serre fino alla costa ionica, in Calabria.

La puntata si snoda attraverso alcune delle mete del Cammino Brasiliano, suggestivo percorso tracciato sulle orme degli antichi monaci bizantini, che nel IV secolo scelsero le foreste e le grotte del Sud Italia come luoghi di contemplazione ed ascesa.

Linea Verde Sentieri Estate 27 luglio, il sito archeologico di Kaulonia

Durante Linea Verde Sentieri Estate del 27 luglio è analizzato il sito archeologico di Kaulonia, un’antica colonia della Magna Grecia i cui resti sono visibili nel comune di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria.

In seguito sono raggiunte le Cascate del Marmarico e il Centro Visite Villa Vittoria del Reparto Carabinieri Biodiversità. Un luogo, questo, nel quale sono praticate le attività di tutela del cervo italico, nonché la straordinaria ricchezza naturale della zona. Infine, dopo un breve soggiorno nel borgo Stilo, celebre per la presenza della chiesa bizantina Cattolica, ci si ferma nell’eremo Santa Maria della Stella.

Il percorso di Donatella Bianchi e Fabio Gallo

Al termine di Linea Verde Sentieri Estate e del TG1, alle 14:00 su Rai 1 parte Linea Blu. Il format è condotto dalla coppia Donatella Bianchi e Fabio Gallo. Insieme, questa settimana, visitano la costa molisana, partendo da Termoli ed arrivando alle Tremiti.

La prima tappa è l’isola San Nicola, dove svetta un antico castello, costruito dai monaci nel XI secolo e trasformato in un punto di riferimento per le rotte verso l’oriente. Di fronte c’è l’isola di San Domino, capace di attrarre ogni anno migliaia di turisti e che è contraddistinta per la presenza dei pini d’Aleppo. Qui è presente un mare cristallino, che ospita numerosi animali marini che si trovano già a pochi metri di profondità.

A Termoli, infine, sono raccontati gli sforzi fatti dalle autorità per ottenere, per il secondo anno consecutivo, il vessillo di Bandiera Blu. Fabio Gallo visita il mercato del pesce all’ingrosso e partecipa ad un’asta particolare: si svolge al ribasso e la competizione fra gli acquirenti avviene con un sistema elettronico appena messo a punto.