Eccellenze Italiane, la quarta puntata del 27 luglio: la Val Seriana ed Alessandria, ospite Santo Versace

Sabato 27 luglio, su Rai 3, è in onda la quarta puntata di Eccellenze Italiane. Il programma è trasmesso nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:50 circa.

Eccellenze Italiane quarta puntata, focus su Alessandria

Al timone della quarta puntata di Eccellenze Italiane, come di consueto, c’è la giornalista Simona Arrigoni. Quest’ultima, al suo fianco, ha il conduttore Beppe Convertini, al quale è affidato il ruolo di inviato.

Il padrone di casa di Azzurro Storie di mare e di Unomattina in Famiglia, in tale format, permette al pubblico di scoprire alcuni dei borghi più belli d’Italia. Oltre che in televisione, l’appuntamento è fruibile in diretta streaming ed on demand. A tal proposito, il punto di riferimento è la piattaforma gratuita Rai Play.

Durante la quarta puntata di Eccellenze Italiane procede il viaggio alla ricerca di alcune delle principali realtà economiche del nostro paese. A tal proposito, le telecamere della trasmissione si recano in Piemonte, nei pressi della provincia di Alessandria. Qui è mostrato in che modo nasce uno dei vini più apprezzati in Italia e all’estero, frutto di una ricerca costante per seguire l’evoluzione dei palati dei clienti di tutto il mondo.

La Val Seriana, Padova e la Sicilia

Ad Eccellenze Italiane di oggi, sabato 27 luglio, ci si sposta in Val Seriana. In tale territorio, posto in provincia di Bergamo, sorge un cantiere navale che ha dimostrato le sue grandi capacità anche in un appuntamento molto importante, come quello con la Coppa America.

Il viaggio, nella quarta puntata, va avanti in Veneto e, più precisamente, nella città di Padova. Nel centro è esplorato un granaio decisamente particolare, che è riuscito ad ideare una materia prima che si è dimostrata essere innovativa per la pianificazione. Infine, focus sulla Sicilia, alla scoperta delle opere d’arte commissionate da un mecenate d’altri tempi.

Eccellenze Italiane quarta puntata, gli ospiti

Nel corso della quarta puntata di Eccellenze Italiane è in onda un approfondimento su Giacomo Maiolini. Per raccontare la vita del celebre produttore musicale, le telecamere del format raggiungono Brescia.

L’imprenditore, classe 1963, è il fondatore ed amministratore delegato della casa discografica Time Records. Con tale etichetta ha lanciato vari artisti, che sono riusciti, poi, ad ottenere un grande successo in tutto il mondo.

Molti gli ospiti con i quali dialoga Simona Arrigoni nella quarta puntata di Eccellenze Italiane. In primis c’è Santo Versace, a capo della società di produzione cinematografica Minerva Pictures e in passato presidente di Operation Smile Italia Onlus, associazione che ha aiutato molti bambini in oltre 70 paesi del mondo. Atteso Luciano Galimberti, presidente dell’ADI Design Museum di Milano. Infine, attesa Marcella Caradonna dell’Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Milano.