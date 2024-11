My Home My Destiny, le trame del 27 e 28 luglio

Sabat0 27 e domenica 28 luglio, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di My Home My Destiny. La soap opera, originaria della Turchia, è visibile sulla rete ammiraglia del Biscione nel pomeriggio, dalle 14:30 circa.

My Home My Destiny 27 28 luglio, regista e dove è girata

La seconda stagione di My Home My Destiny, la cui programmazione tv procede con due nuovi appuntamenti, è una produzione originale di OGM Pictures. Come già detto, la serie è originaria della Turchia. Qui è terminata nel 2021, riscuotendo un grande successo con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir. Le riprese della serie, durate svariato tempo, si sono svolte in varie località della Turchia, in particolare nei pressi della capitale Istanbul.

My Home My Destiny 27 28 luglio, la trama

Nel corso di My Home My Destiny di oggi, sabato 27 luglio, Mehdi decide di riaccompagnare a casa Nazli. Intanto, la protagonista Zeynep, alla ricerca di un po’ di svago, si concede una serata fra donne. Il personaggio principale, a tal proposito, si reca in compagnia di Emine alla festa di compleanno di Seyhan.

Nel bel mezzo del party, le ragazze sono avvicinate da un gruppo di uomini, che le offrono da bere. Uno dei ragazzi si dimostra particolarmente interessato a Zeynep ed inizia a corteggiarla. Lei, però, lo respinge: la protagonista è ancora innamorata di Mehdi, nonostante il divorzio.

Cosa succede la domenica

Nell’episodio di My Home My Destiny visibile domenica 28 luglio, invece, Mehdi e Zeynep hanno un duro confronto. Nel faccia a faccia, lui dà a lei le colpe per la fine del loro matrimonio. Come se non bastasse, l’accusa di aver portato via di casa Kibrit e Cemile, con quest’ultima che a sua volta è colpevole di aver nascosto la sua relazione con Nuh. Infine, Nermin confessa a Zeynep che Mehdi era a conoscenza della relazione in corso fra Meltem ed Ekrem.

My Home My Destiny 27 28 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella soap My Home My Destiny, la cui seconda stagione, nel nostro paese, va avanti nel weekend con due nuovi episodi, al via alle 14:30 circa su Canale 5 e visibile in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.