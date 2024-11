Linea Verde Estate, la puntata del 28 luglio: Comacchio e la Valle del Po

Domenica 28 luglio, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Estate. Il programma è trasmesso dalle 12:25. I conduttori sono Angela Rafanelli e Peppone Calabrese.

Linea Verde Estate 28 luglio, protagonista l’Emilia Romagna

Linea Verde Estate del 28 luglio è fruibile anche in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play. La protagonista odierna è la regione Emilia Romagna. In particolare, i due padroni di casa realizzano un itinerario alla scoperta delle Valli del Comacchio.

Si tratta di una zona unica, essendo la porzione di territorio umido salmastro più esteso della regione. La tappa di partenza è il Parco Regionale Delta del Po. L’area naturale protetta è composta da 54 mila ettari e custodisce un ecosistema naturale unico.

I cavalli della Camargue

Peppone Calabrese, a Linea Verde Estate, propone un focus sui cavalli provenienti dalla Camargue, storica località della Provenza che è molto simile a quella del Delta del Po. Rafanelli, in seguito, si reca in bicicletta nell’Argine degli Angeli. Si tratta di un percorso lungo circa 5 km, popolato da numerose specie di animali. Fra loro spiccano i fenicotteri rosa, che devono il loro nome al particolare colore del piumaggio.

Durante la puntata in onda oggi, domenica 28 luglio, entrambi i conduttori proseguono il loro viaggio nella cittadina Comacchio. Una volta qui, Peppone Calabrese incontra una famiglia che si dedica quotidianamente alla coltivazione del pomodoro datterino biologico. Ad Angela, invece, è affidato il compito di raccontare la storia e le origini del celebre Trepponti. Conosciuto anche con il nome Pallotta, si tratta del ponte che, per la sua forma, è il più curioso e conosciuto della città.

Linea Verde Estate 28 luglio, l’entroterra ferrarese

Linea Verde Estate del 28 luglio va avanti nell’entroterra ferrarese. Peppone assiste in prima persona alla raccolta di pregiate pesche ed albicocche. Rafanellli ha la possibilità di gustare un cocomero a buccia nera privo di semi. Sempre in provincia di Ferrara, il conduttore partecipa ad una caccia al tartufo. La presentatrice, a Ferrara, entra dentro Palazzo Schifanoia, sontuosa residenza estense, destinata alla rappresentanza ed allo svago della prestigiosa famiglia.

Per il gran finale, Peppone e Rafanelli si riuniscono a Portomaggiore. Nel borgo, cucinano alcune delle ricette tipiche di Ferrara. Con esperti, realizzano il caviale cotto al forno, antica preparazione risalente al Rinascimento. Spazio anche al pasticcio di maccheroni. Il primo si presenta come un involucro di pasta frolla, ripieno di pasta al ragù.