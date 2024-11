Stasera in tv domenica 28 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 28 luglio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report: Estate. Su Italia 1, il game show condotto da Enrico Papi, TILT – Tieni il tempo.

Stasera in tv domenica 28 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Mina Settembre 2, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno. Due episodi: il primo s’intitola, “Angioletta”. Mina (Serena Rossi) si occupa del delicato caso di Angioletta, una ragazzina che non si riconosce nel sesso assegnato alla nascita. Grazie ad un incontro casuale, Max scopre che Titti è incinta: l’uomo pensa che potrebbe essere lui il padre del bambino. A seguire, “Il genio”. Quando il tuttofare di fiducia del consultorio, che tutti chiamano “Genio”, si rompe un braccio e deve essere operato, Mina scopre che l’uomo non possiede documenti e che la sua identità è a dir poco misteriosa. Per saperne di più Mina si fa accompagnare da Domenico a Crispiano, in provincia di Taranto.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. La scherma e il nuoto sono i grandi protagonisti della seconda serata di gare di questi Giochi Olimpici. In programma la finale del fioretto individuale femminile, specialità della nostra portabandiera Arianna Errigo, e quella della spada individuale maschile. Tra le finali in vasca, i 100m rana uomini.

Su Rai3, alle 21.10, l’attualità con Report: Estate. Mentre proseguono le repliche, Sigfrido Ranucci ed i suoi invitati preparano la nuova edizione, al via domenica 27 ottobre. Secondo i piani della Rai per l’autunno, l’orario di inizio del programma sarà anticipato alle 20.30. Recentemente il popolare giornalista ha dichiarato: “Report merita più rispetto”.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Sky Cinema Suspense

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Segreti di famiglia, con Kaan Urgancioglu. Zafer è distrutto dalla notizia della scarcerazione di Cinar. Gul minaccia di non considerarlo più il marito se non farà qualcosa al riguardo, così Zafer mette in atto un piano per vendicarsi. Pars ha convocato Ceylin e Ilgaz (Kaan Urgancioglu) per avere la loro versione sugli eventi a casa di Ozan.

Su Italia 1, alle 21.20, il game show TILT – Tieni il tempo. Seconda puntata del nuovo game show condotto da Enrico Papi che mette in competizione alcuni volti noti dello spettacolo e sport. Ogni domenica due squadre, ciascuna formata da quattro celebrità, si mettono in gioco attraverso prove con un unico denominatore comune: la musica.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italian’s Got Talent. Mara Maionchi è con Frank Matano uno dei giudici confermati per la 13° edizione del talent che ne ha accolto due nuovi: Elettra Lamborghini e Khaby Lame. Alla guida, al posto di Lodovica Comello, sono arrivati Aurora Leone e Fru.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. La ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero porta Francesco Panella in Marocco, più precisamente a Marrakech nella Ville Nouvelle, centro della vita notturna della città. Un aiuto arriva da tre nostri connazionali che vivono lì.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra 2 “Nido vuoto” con Paola Cortellesi. In un momento di disattenzione Petra si fa rubare la pistola: la colpevole è una bambina di otto anni. La ricerca della piccola fa precipitare l’ispettrice e il suo vice nel mondo dell’abuso sui minori.

I film di questa sera domenica 28 luglio 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2011, di Paul W.S. Anderson, I tre moschettieri, con Logan Lerman. Porthos, Athos e Aramis prendono D’Artagnan sotto la loro ala protettrice. Insieme devono affrontare una pericolosa missione: sventare un complotto che minaccia il sovrano

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 1996, di Gregory Hoblit, Schegge di paura, con Richard Gere, Edward Norton. L’ambizioso avvocato Martin Vail (Richard Gere) accetta di difendere Aaron Stampler (Edward Norton), un timido chierichetto accusato di aver massacrato l’arcivescovo di Chicago. Il legale scopre che l’alto prelato approfittava dei ragazzi da lui assistiti per girare filmini pornografici.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1958, di Melville Shavelson, Un marito per Cinzia, con Sophia Loren, Cary Grant. Tom Winston è un vedovo che vive insieme ai tre figli. Quando incontra Cinzia, figlia di un direttore d’orchestra, decide di assumerla come governante, ma ben presto se ne innamora.

Su Iris, alle 21.10, il film biografico del 2004, di Taylor Hackford, Ray, con Jamie Foxx. La vita e la carriera del leggendario Ray Charles: gli inizi a Seattle negli Anni 50, i primi successi discografici, le donne, la dipendenza dalla droga, fino alla consacrazione tra i grandi della musica moderna.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2000, di Sam Raimi, Gioco d’amore, con Kevin Costner, Kelly Preston. Mentre si appresta a lanciare una palla, Bill Chapel, campione di baseball in declino, riflette sulla propria vita e sull’amore per Jane, che ha trascurato per dedicarsi allo sport.

Stasera in tv domenica 28 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Antonio Pisu, Nina dei lupi, con Sara Ciocca. Una tempesta solare ha reso vano l’uso degli apparecchi elettronici sul Pianeta. In un paese sulle montagne vive la dodicenne Nina, che non va a scuola, non parla con nessuno ed è ritenuta una strega.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2007, di David Fincher, Zodiac, con Jake Gyllenhaal. San Francisco, Anni 60. Dopo ogni delitto, un serial killer si vanta delle sue imprese, scrivendo ai giornali. Tra piste false e mezze verità, lo scrittore Robert prova a risolvere l’enigma per catturarlo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di Nicolas Vanier, Sulle ali dell’avventura, con Louis Vazquez. Christian è uno scienziato specializzato nelle oche selvatiche. Suo figlio è un appassionato di videogiochi. Si ritroveranno uniti da un progetto: salvare una specie di oche in pericolo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Antoine Fuqua, Training Day, con Denzel Washington, Ethan Hawke. Il giovane Jake deve fare coppia con l’esperto sergente Harris della narcotici di Los Angeles. Gli basta soltanto un giorno di lavoro per rendersi conto che il collega è un corrotto.