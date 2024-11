Everywhere I Go, le trame dal 29 luglio al 2 agosto

La programmazione tv italiana di Everywhere I Go, serie tv turca, procede nella settimana da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto. Le puntate inedite sono trasmesse, come sempre, su Rete 4, a partire dalle ore 09:50 circa.

Everywhere I Go 29 luglio 2 agosto, regista e dove è girata

Everywhere I Go è una produzione originale della società Karga Seven Pictures. La serie tv è ambientata e girata in Turchia, paese nel quale ha esordito nel giugno del 2019, sull’emittente locale Fox. Nota anche con il titolo originale Her Yerde Sen, la soap ha come registi Volkan Ozgumus ed Ender Mihlar. La sceneggiatura, tratta dalla serie taiwanese JustYou, è scritta da Meric Acemi.

In Everywhere I Go di lunedì 29 luglio, Firuze e Leyla decidono di supportare i genitori di Selin. In particolare, aiutano i coniugi ad organizzare una festa di compleanno a sorpresa alla ragazza. Una volta giunte all’Happy Pie, Reyhan chiede ad Ayda di estendere l’invito agli amici di Selin.

Everywhere I Go 29 luglio 2 agosto, la trama

In Everywhere I Go di martedì si svolge la festa di compleanno di Selin. Nel bel mezzo del party, Ferruh riesce a recuperare la busta contenente le foto e l’affida a Burak. Intanto, Ibo si offre di accompagnare a casa Ayda. Lei, allora, lo invita a dormire a casa sua.

La settimana con gli episodi inediti della serie va avanti il mercoledì. Burak e Selin effettuano un importante sopralluogo nei pressi dell’area verde indicata per adibire la zona agricola. Nel bel mezzo della visita, però, arriva Demir. La sua presenza provoca evidente fastidio in Burak.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Nella puntata di Everywhere I Go di giovedì 1° agosto, Selin è gelosissima di Alara e decide di sfogarsi con le sue amiche. In particolare, dialogando con Merve ed Ayda, ammette di non sopportare l’idea che Demir si rechi a Parigi insieme alla ragazza. Infine, il venerdì, le angosce di Selin non sono passate. Nonostante la solidarietà ricevuta dalle amiche, la protagonista, alla vigilia della partenza di Demir, si lascia andare alla preoccupazione.

Everywhere I Go 29 luglio 2 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Everywhere I Go, soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.