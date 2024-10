Camper in viaggio e Camper, la settimana dal 22 al 26 luglio: focus su Piemonte e Salento

Da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, su Rai 1, ci sono nuove puntate di Camper in viaggio e di Camper. I format sono in onda, rispettivamente, dalle 11:30 e dalle 12:00.

Camper in viaggio 22 26 luglio, protagonista il Salento

Camper in viaggio, anche dal 22 al 26 luglio, è condotto dalla coppia composta da Tinto e da Lorella Boccia. Al loro fianco è presente Umberto Broccoli. Lo storico, ogni settimana, propone ai due padroni di casa una serie di sfide, con le quali è possibile conoscere meglio il territorio visitato.

Negli appuntamenti di Camper in viaggio è protagonista la Puglia. In particolare, è proposto un focus sul territorio del Salento, una zona particolarmente apprezzata in estate, soprattutto per il magnifico mare presente, capace di attirare migliaia di turisti da tutto il mondo.

Camper in viaggio 22 26 luglio, Lecce ed Otranto nel segno della Pizzica

Nella settimana di Camper in viaggio, la tappa di partenza è Lecce. In tale città è possibile ammirare numerose testimonianze dello stile artistico del Barocco. Inoltre, vi sono varie realtà di artigianato.

L’itinerario di Tinto e Boccia va avanti ad Otranto, nei pressi della zona di Torre dell’Orso e nel borgo Melpignano. Insieme ai presentatori, per tutto l’arco della settimana c’è Edoardo, un camperista locale e grande appassionato di fotografia.

Varie le attività compiute nelle puntate di Camper in viaggio, visibili su Rai 1 dal 22 al 26 luglio. Dopo essersi cimentati nella pizzica, Boccia e Tinto vanno a spasso su Marte all’interno di una ex cava di Bauxite. Poi visitano l’area archeologica di Roca Vecchia.

La trasmissione di Marcello Masi in Piemonte

Subito dopo la fine delle puntate di Camper in viaggio parte Camper. Il format, condotto da Marcello Masi, dedica gran parte della settimana al Piemonte. Tuttavia, tramite i tanti inviati, è dato spazio ad altre realtà del nostro paese. Monica Caradonna, ad esempio, si collega dalla Toscana e da Milano, mentre Lorenzo Branchetti si reca a Soave in Veneto e ad Agira in Sicilia.

Francesco Gasparri, dopo essersi cimentato nei sentieri impervi della Sardegna, percorre il tratto della Via Francigena Canevesana, in Piemonte. Con Valentina Caruso, infine, è proposto un focus sull’area archeologica di Nora.

Numerosi, come ogni settimana, gli ospiti che si alternano in studio per raccontare la loro estate e il legame con l’Italia. Fra gli altri, Marcello Masi dialoga con il conduttore Beppe Convertini, da settembre al timone di Unomattina in Famiglia.