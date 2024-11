Strage di Bologna, la programmazione tv della Rai in occasione del 44° anniversario

Venerdì 2 agosto si celebra il 44° anniversario della Strage di Bologna e, per l’occasione, la Rai ha predisposto una programmazione tv ad hoc. Coinvolta, oltre che la televisione, anche la radio e il web.

Strage di Bologna 44° anniversario, l’atto terroristico più grave dalla fine della seconda guerra mondiale

La Strage di Bologna è conosciuto per essere l’atto terroristico più grave avvenuto in Italia dopo la fine della seconda guerra mondiale. Erano le 10:25 del 2 agosto del 1980 quando una bomba esplose nella sala d’aspetto della seconda classe della stazione di Bologna. L’evento, che ha avuto una matrice neofascista, ha provocato 85 morti ed oltre 200 feriti, molti dei quali gravi.

La Rai, in occasione del 44° anniversario, ha predisposto una programmazione tv ad hoc. Sulla rete ammiraglia, si parla della Strage di Bologna in Unomattina Estate, trasmissione di Alessandro Greco e Greta Mauro, al via a partire dalle ore 09:00.

Gli speciali di Rai 3

La programmazione tv nel 44° anniversario della Strage di Bologna coinvolge, poi, Rai 3. Qui, un ricordo di ciò che è avvenuto è previsto in Agorà Estate, la cui nuova puntata parte, come di consueto, alle 08:00. Sempre sulla terza rete, ma alle 22:55, c’è il documentario in prima visione Quel dolore non è immobile – La strage: 85 viaggi da completare.

La produzione è diretta da Giulia Giapponesi ed è realizzata dall’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, l’Associazione Familiari Vittime e la società Codalunga. Il docufilm racconta la storia di 85 volontari, che hanno deciso di portare a termine i viaggi che le vittime della strage non hanno potuto completare.

Strage di Bologna 44° anniversario, i palinsesti delle altre reti

Su Rai Storia, in occasione del 44° anniversario della Strage di Bologna, il ricordo è affidato a Il giorno e la storia, in rotazione alle 00:05, 08:30, 11:30, 14:00 ed alle 20:00. Alle 16:15 spazio a Bologna, 2 agosto 1980, documentario di Alessandro Chiappetta dedicato alle vittime dell’attentato.

Su Rai 5, alle 21:15, è proposto, in diretta, il Concerto Finale del Concorso Internazionale di Composizione 2 agosto, che si svolge nella centrale Piazza Maggiore. Anche Rai Play scende in campo per l’occasione, mettendo a disposizione una collana di contenuti. Fra gli altri, è fruibile il documentario La Bomba e La Notte della Repubblica, serie di inchieste del 1989 curate da Sergio Zavoli. Infine, un focus sulla Strage di Bologna è proposto da Rai Radio 2, che inserisce il tema in Cater XL, format che si può ascoltare dalle 06:30.