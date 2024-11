Stasera in tv venerdì 2 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 2 agosto 2024. Su Rai3, il film Dante con Sergio Castellitto. Su Rete 4 il film The Untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery.

Stasera in tv venerdì 2 agosto 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. Un’altra serata olimpica con il nuoto e la scherma, ai quali si aggiunge l’atletica. In pedana si disputa la finale a squadre della spada maschile, mentre in pista si corre la finale maschile dei 10.000 metri. In vasca si assegnano tre ori: 50m stile libero maschile, 200m dorso femminile e 200 misti maschile.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concorso “2 agosto”. In diretta da Piazza Maggiore, a Bologna, il concerto dei finalisti della XXX edizione del Concorso che commemora le vittime di tutte le stragi. Frédéric Chaslin dirige l’Orchestra del Teatro Comunale. A seguire musiche di Ravel e Gershwin.

Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, il documentario 2 agosto 1980 – Un giorno nella vita. Alle 10.25 di 44 anni fa, alla stazione di Bologna esplode un ordigno che causa 85 morti e oltre 200 feriti. Carlo Lucarelli ripercorre fatti e luoghi del più grave atto terroristico nazionale del secondo dopoguerra.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo del 2021, I delitti del BarLume – Compro oro, con Filippo Timi. Massimo e il commissario Fusco, sempre tartassata da Tassone, devono risolvere due casi: l’omicidio di un compratore d’oro e una vecchia situazione rimasta irrisolta.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Aldo, Giovanni & Giacomo – Tel chi el telùn. Seconda e ultima parte dello spettacolo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo del 1999. Con loro sul palco anche Paolo Hendel, Marina Massironi, i Fichi d’India, Raoul Cremona, Corrado Guzzanti e Antonio Cornacchione.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Tra lievito e farina, le panetterie d’Italia nascondono ricette e ottimi prodotti da forno. Questa volta Fulvio Marino, accompagnato da un ospite speciale, deve eleggere “il forno delle meraviglie” tra quelli in gara in Brianza.

I film di questa sera venerdì 2 agosto 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film biografico del 2022, di Pupi Avati, Dante, con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti. Nel 1350, 29 anni dopo la morte, in esilio, di Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio (Sergio Castellitto) viene incaricato di portare 10 fiorini d’oro come risarcimento simbolico alla figlia del poeta. Nel suo viaggio Boccaccio incontra chi, negli ultimi anni dell’esilio ravennate, diede riparo e offrì accoglienza a Dante.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2003, di Wai-keung Lau, Siu Fai Mak, Infernal affairs 3, con Andy Lau. Ming è un poliziotto corrotto che dopo la morte dell’undercover Yan è tormentato da sensi di colpa. Rientrato nei ranghi degli affari interni prende di mira un boss dei servizi segreti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Paul Katis, Kilo due bravo, con Alì Cook. Afghanistan 2006. Una pattuglia di paracadutisti britannici attraversa il letto di un fiume in secca e si ritrova intrappolata in un campo minato non marcato: qualsiasi movimento può essere letale.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The Untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery. Chicago, Anni 30. Durante il proibizionismo Al Capone domina il commercio clandestino degli alcolici dopo aver sterminato senza pietà le bande rivali. Su di lui indaga il giovane agente federale Eliot Ness (Kevin Costner). Al suo fianco, il saggio poliziotto Jimmy Malone (Sean Connery).

Su Canale 5, alle 21.20, il film sentimentale del 2016, di Ozcan Deniz, Una seconda occasione, con Ozcan Deniz, Nurgul Yesilcay Gurel. Yasemin (Nurgul Yesilcay), professoressa di matematica con un divorzio alle spalle e una figlia, incontra Cemal (Ozcan Deniz), proprietario di un ristorante di successo, anche lui divorziato con un figlio. Nasce un idillio ma lei si tira indietro, spaventata all’idea di rivivere ciò che ha vissuto con il primo marito.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 2005, di Chris Nahon, L’impero dei lupi, con Jean Reno. Parigi. Due poliziotti, l’idealista Paul Nerteaux e il corrotto Jean-Louis Schiffer, s’infiltrano nel quartiere turco per catturare un serial killer che ha già ucciso tre ragazze.

Stasera in tv venerdì 2 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Spike Lee, Blackkklansman, con John David Washington. Ron Stallworth è il primo detective nero di Colorado Springs. Il suo arrivo, però, è accolto con scetticismo. Imperterrito, decide di farsi un nome: si farà valere in un’indagine sul KuKlux Klan.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di Richard LaGravenese, Beautiful creatures – La sedicesima luna, con Alice Englert, Alden Ehrenreich. Ethan incontra Lena, nipote di un misterioso eremita. Ben presto tra loro nasce un forte legame, ma lei è una maga colpita da una maledizione.

Su Sky Cinema Action, il film d’azione del 2008, di Timur Bekmambetov, Wanted – Scegli il tuo destino, con Angelina Jolie, James McAvoy. Wesley ha sempre creduto che suo padre fosse morto quando lui era ancora piccolo: questo fino a quando una donna gli rivela che il genitore è stato appena ucciso da un killer.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 1972, di John Boorman, Un tranquillo week-end di paura, con Jon Voight, Burt Reynolds. Ed e i suoi amici, uniti dalla passione per la natura, decidono di trascorrere il fine settimana scendendo in canoa un fiume selvaggio. Ma verranno aggrediti da alcuni sconosciuti.