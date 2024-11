Filorosso Revolution, la puntata del 6 agosto: il turismo con i voli low cast e la mafia dei pascoli

Martedì 6 agosto, su Rai 3, è in onda un nuovo appuntamento di Filorosso Revolution. Il programma di approfondimento politico e sociale è visibile dalle 21:20 circa.

Filorosso Revolution 6 agosto, chi è il conduttore

Al timone di Filorosso Revolution, anche nella puntata odierna, c’è il giornalista Federico Ruffo. L’appuntamento, rigorosamente in diretta, si svolge presso gli studi Rai di Via Teulada a Roma. Oltre che in tv, la trasmissione è fruibile in diretta streaming ed on demand gratuitamente, tramite l’applicazione Rai Play.

Fino a questo momento, il nuovo talk della terza rete della TV di Stato sta faticando dal punto di vista degli ascolti. Il debutto del 23 luglio scorso ha convinto una media di circa 550 mila telespettatori, con una share del 4%. Sette giorni più tardi c’è stato un calo, con il programma che ha informato circa 450 mila persone, con una share del 3,2%. In entrambe le serate, Federico Ruffo ha perso il confronto diretto con la rete concorrente LA7, che propone la versione in prima serata di In Onda.

La situazione dei Campi Flegrei

A Filorosso Revolution del 6 agosto si parla di vari argomenti. In primis, un lungo focus è proposto sulla situazione presente nei Campi Flegrei. Si tratta di un’area vulcanica che dista a poca distanza dalla città di Napoli e, in quanto attiva, è sotto il costante monitoraggio da parte delle autorità preposte.

Da qualche mese, il territorio è oggetto di uno sciame sismico, che ha generato decine di scosse di terremoto, alcune delle quali di media intensità. Lo scorso 26 luglio si è verificato uno dei movimenti tellurici più forti, con la magnitudo che ha toccato il 4° grado della Scala Richter. Con il moltiplicarsi dei terremoti, sale la paura nella popolazione locale e diventa centrale il dibattito relativo al Piano di evacuazione.

Filorosso Revolution 6 agosto, gli altri temi

A Filorosso Revolution del 6 agosto si parla di turismo e, in particolare, dei cosiddetti voli low cost. Come ha sottolineato il Corriere della Sera, questa estate sembra emergere una tendenza nuova: il prezzo dei biglietti aerei delle compagnie low cost scende con l’avvicinarsi della data della partenza. Infine, è analizzato il fenomeno della cosiddetta mafia dei pascoli. Gli esponenti di vari clan mirano al controllo del settore agro-pastorale, esercitando pressioni e minacciando proprietari e gestori dei terreni agricoli. Così facendo, li costringono a cedere i loro possedimenti, che sono poi utilizzati per praticare l’attività del pascolo abusivo.