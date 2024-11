La Talpa 2024, il cast: ci sono Jo Squillo, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca e Marina La Rosa

Mancano oramai poche settimane all’inizio de La Talpa 2024 e, da qualche giorno, circolano indiscrezioni in merito al cast dei concorrenti. Si tratta di un ritorno molto atteso, per un format che manca dal 2008.

La Talpa 2024 cast, Elisa Di Francisca e Marco Melandri

L’intero cast de La Talpa 2024 è stato svelato da Il Fatto Quotidiano. La redazione ha chiarito che alcuni contratti non sono ancora stati firmati. Motivo per il quale l’elenco dei concorrenti potrebbe subire qualche piccola modifica.

A La Talpa 2024 è grande protagonista la sport italiano, in quanto presenziano alcuni ex atleti professionistici. È il caso di Elisa Di Francisca, ex schermitrice nonché pluricampionessa olimpica nel fioretto. Atteso anche Marco Melandri, fra i piloti motociclistici più importanti del nostro paese, avendo corso per anni prima in MotoGP, poi nel Campionato mondiale Superbike. Fra i possibili protagonisti del reality ci sarebbe dovuto essere l’ex calciatore Nicola Ventola, ma la sua partecipazione sarebbe saltata.

Gli altri partecipanti

Nel cast de La Talpa 2024 c’è l’artista Jo Squillo, oltre all’influencer Ludovica Frasca, che nella scorsa stagione televisiva ha spesso presenziato come ospite a Pomeriggio Cinque. C’è la conduttrice e speaker radiofonica Lucilla Agosti, oltre ad Alessandro Egger, modello e secondo classificato nella diciassettesima edizione di Ballando con le stelle.

Coinvolta anche Orian Ichaki, modella ex Madre Natura nella scorsa edizione di Ciao Darwin. Nella lunga lista di protagonisti c’è Gilles Rocca, attore e regista, che si è già cimentato in una esperienza in un reality con L’Isola dei Famosi.

Ad arricchire il programma c’è Marco Berry, padrone di casa di Questo strano mondo, format di Dmax che indaga i fenomeni misteriosi. Infine, ci sono la coreografa Veronica Peparini ed il ballerino Andreas Muller, legati sentimentalmente dal 2018 e da qualche mese genitori di due gemelline.

La Talpa 2024 cast, al timone Diletta Leotta

In attesa che il cast diventi ufficiale, La Talpa 2024 promette di essere rivoluzionaria. Queste, almeno, sono le premesse annunciate da Pier Silvio Berlusconi. L’Amministratore delegato Mediaset, annunciando il ritorno del format, aveva affermato: “Dimenticate quello che abbiamo già visto, sarà un’edizione molto innovativa, oserei dire sperimentale”.

Tutte le puntate dello show andranno in onda prima in streaming su Mediaset Infinity, poi in televisione su Canale 5. L’unica eccezione sarà la finale, che invece sarà trasmessa prima sulla rete ammiraglia del Biscione ed in seguito in streaming. Come è noto, al timone della prossima edizione del programma ci sarà Diletta Leotta, volto di spicco di DAZN.