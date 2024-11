Delitti ai Caraibi episodi Doppia identità e Corsa contro il tempo su Rete 4: trama, cast e curiosità

Martedì 6 agosto, su Rete 4, sono proposti gli episodi intitolati Doppia identità e Corsa contro il tempo di Delitti ai Caraibi. La serie, appartenente al genere poliziesco, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Delitti ai Caraibi Doppia identità, regista e dove è girata

Delitti ai Caraibi, conosciuta a livello internazionale con il titolo Tropiques Criminels, è una produzione originale di France Television e Federation Entertainment. Ideata da Thierry Sorel, Ivan Piettre ed Eric Eider, i registi sono Denis Thybaud e Lionel Chatton. Le riprese si sono svolte nelle Antille Francesi, sull’isola di Martinica.

Quelli odierni sono gli ultimi due episodi della seconda stagione. In Francia, dove ha debuttato nel 2019, la produzione è arrivata alla quarta stagione, con la quinta già confermata per le prossime settimane. Non è chiaro quando le nuove puntate saranno trasmesse in chiaro su Rete 4, ma è lecito immaginare che occorrerà attendere alla prossima estate.

Delitti ai Caraibi Doppia identità, la trama

Durante Doppia identità di Delitti ai Caraibi, un giovane si reca nella caserma della polizia ed afferma di essere il testimone oculare di un omicidio, ammettendo di conoscere anche l’identità della persona uccisa. Parlando con le protagoniste, il ragazzo afferma di essere disposto a collaborare per rintracciare il killer e si offre di accompagnare le forze dell’ordine sul luogo dell’accaduto. Una volta giunte nei pressi della zona indicata, però, Melissa e Gaelle sono colte di sprovvista. Almeno in apparenza non c’è nessuna traccia della vittima, né alcun indizio che possa confermare che vi sia stato un assassinio.

Corsa contro il tempo, la trama

La serata con Delitti ai Caraibi del 6 agosto procede, alle 22:20 circa, con l’appuntamento Corsa contro il tempo, che chiude ufficialmente la seconda stagione della serie. Nel corso dell’episodio, Melissa si risveglia dolorante all’interno di un bagagliaio di una macchina. Gaelle, in breve tempo, si accorge dell’assenza della donna e lancia subito l’allarme. Per la detective inizia una corsa contro il tempo per tentare di salvare la vita della collega ed oramai amica. Riuscire a rintracciare Melissa, però, sarà un lavoro più difficile del previsto.

Delitti ai Caraibi Doppia identità, il cast

Di seguito gli attori e i personaggi da loro interpretati durante l’ultima puntata di Delitti ai Caraibi 2, visibile nel prime time di Rete 4 di martedì 6 agosto e in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.