Camper in viaggio e Camper, le tappe dal 26 al 30 agosto

Da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, tornano su Rai 1 le nuove puntate di Camper in viaggio e Camper. I due format prendono il via rispettivamente alle 11:30 e alle 12:00.

Camper in viaggio 26 30 agosto, la Romagna

Sia Camper in viaggio che Camper, nelle ultime settimane, hanno tenuto compagnia al pubblico con degli appuntamenti in replica. Da questa settimana, le vacanze estive sono terminate e i programmi riprendono la loro consueta programmazione, in attesa della partenza degli show autunnali.

Al timone di Camper in viaggio torna la coppia composta da Lorella Boccia e da Tinto. Insieme a loro, è confermato lo storico e critico televisivo Umberto Broccoli, che assegna ai padroni di casa una serie di sfide grazie alle quali è esplorato in lungo e in largo il territorio italiano.

Dal 26 al 30 agosto, Camper in viaggio si reca in Romagna. Il punto di partenza è a Cesenatico, nei pressi di Porto Canale, luogo disegnato e progettato nel 1500 da Leonardo Da Vinci.

Camper in viaggio 26 30 agosto, le tappe

Tinto, a Camper in viaggio, visita il Museo della Marineria di Cesenatico e naviga su un vecchio bragozzo, imbarcazione romagnola molto antica e che si contraddistingue per la presenza delle vele colorate. Dei focus, poi, sono proposti sui borghi Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, dove è possibile approfondire le tradizioni legate ai formaggi e al museo della registrazione sonora. A Monte Tiffi, invece, sono protagonisti i Calanchi.

A Camper in viaggio sono omaggiati grandi personaggi che, a modo loro, hanno portato in alto il nome della Romagna. Stiamo parlando del ciclista Marco Pantani, del poeta Tonino Guerra e del regista Federico Fellini. Fra gli ospiti della settimana ci sono Carolina Casadei (figlia del Re del liscio Raul) e Renzo Valicelli, voce e tromba all’orchestra Casadei. Infine, Lorella Boccia si cimenta nella preparazione, rigorosamente a mano, delle piadine e dei cappelletti.

Gli inviati e le località protagoniste della trasmissione di Peppone

Subito dopo la fine di Camper in viaggio, dal 26 al 30 agosto prende il via il format Camper, guidato da Peppone Calabrese. L’inviato Marco Di Buono racconta le particolarità della Campania, Toscana, Basilicata, Abruzzo e Puglia. Regione, quest’ultima, che è la grande protagonista della puntata del venerdì.

Lorenzo Branchetti passeggia lungo le vie dei borghi Bagni di Lucca e Calci in Toscana, Castelsardo e Villanova Monteleone in Sardegna e Veglie in Puglia. Francesco Gasparri percorre a piedi gli itinerari lungo Cala Barca e il Lago Baratz. Vari gli ospiti accolti in studio, fra cui Barbara Bouchet e i Gemelli di Guidonia.