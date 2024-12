Endless Love, le trame dal 26 al 30 agosto

Dopo una pausa estiva di qualche settimana, da lunedì 26 a venerdì 30 agosto tornano, su Canale 5, i nuovi episodi di Endless Love. La soap opera è visibile, sulla rete ammiraglia del Biscione, tutti i giorni a partire dalle ore 14:10 circa.

Endless Love 26 30 agosto, regista e dove è girata

Endless Love, conosciuta a livello internazionale con il titolo Kara Sevda, è una produzione originale della società Ay Yapim. In Turchia, il titolo ha debuttato nell’ottobre del 2015, quando è stato trasmesso sull’emittente Star TV. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Nel corso di Endless Love di lunedì 26 agosto, Nihan decide di allontanarsi dalla festa alla quale stava partecipando. Con sé porta una lettera che Kemal le aveva consegnato qualche settimana prima. In questa occasione, il protagonista l’aveva invitata a leggere tale messaggio solo quando lui avrebbe rinunciato definitivamente a lei.

Endless Love 26 30 agosto, la trama

Durante Endless Love di martedì 27 agosto, Nihan si risveglia in ospedale, dove è stata ricoverata subito dopo lo svenimento. Non appena ha ripreso conoscenza, scopre che l’amato fratello Ozan è stato arrestato. Inoltre, il medico afferma di aver sottoposto la protagonista ad un test di gravidanza, che ha dato esito negativo.

Il mercoledì, Emir ed Asu hanno un incontro per tentare di riappacificarsi. La tensione fra i due, tuttavia, non sembra diminuire, soprattutto perché lei respinge ogni tentativo di chiarimento.

Spoiler finale

La settimana dal 26 al 30 agosto di Endless Love procede il giovedì. In tale data, Emir si mette d’accordo con un dottore per risolvere una volta per tutte il problema della gravidanza di Nihan. Quest’ultima deve sottoporsi ad un intervento e continua ad essere in ospedale. Infine, il venerdì, Kemal chiede a Zeynep informazioni su Emir. La donna, però, non si sbilancia. Il protagonista, allora, sceglie di chiedere aiuto per recuperare tutti i messaggi cancellati dal cellulare della sorella. Così facendo, scopre finalmente tutta la verità.

Endless Love 26 30 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.