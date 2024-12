Noos L’avventura della conoscenza, puntata 29 agosto: la bellezza di Roma e l’importanza dei boschi

Giovedì 29 agosto, Rai 1 propone un nuovo appuntamento di Noos L’avventura della conoscenza. Il programma di Alberto Angela è in onda dalle 21:20.

Noos L’avventura della conoscenza 29 agosto, il racconto parte da Roma

Noos L’avventura della conoscenza, oltre che in tv, è visibile in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play. Inizialmente prevista per luglio, l’edizione 2024 del format è stata sospesa dalla Rai a causa dei bassi ascolti ottenuti. Dopo qualche settimana di stop, gli appuntamenti inediti sono tornati in onda la scorsa settimana.

Alla luce dei dati Auditel di sette giorni fa, però, emerge con chiarezza che la decisione della TV di Stato non ha dato i risultati sperati. Noos del 22 agosto ha convinto 1,4 milioni di persone: si tratta del dato più basso dell’intera edizione. La share ottenuta, complice la minor controprogrammazione, è del 12,5%, in linea con gli altri appuntamenti.

Noos L’avventura della conoscenza del 29 agosto inizia da Roma. Nella città eterna è analizzata la Basilica di San Clemente, fra i luoghi più suggestivi della Capitale. Il conduttore scende negli strati più antichi dell’edificio, dove gli archeologi hanno scoperto un tempio dedicato al Dio Mira.

L’importanza dei boschi e gli studi sull’Alzheimer

A Noos L’avventura della conoscenza è in programma un servizio girato presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma. Da qui sono illustrati gli ultimi risultati della ricerca scientifica contro l’Alzheimer. In seguito, le telecamere salgono a bordo di un pattugliatore d’altura della Marina Militare. Un mezzo, questo, impegnato nella difesa delle grandi infrastrutture marine, dai gasdotti ai cavi di internet.

A Noos di oggi è raggiunta la foresta naturale di Vallombrosa, nell’Appennino toscano. Un luogo dal quale è possibile comprendere l’importanza dei boschi per il futuro del nostro pianeta. Protagonisti anche i fondali del Mar Mediterraneo, grazie alle immersioni realizzate per rinvenire i relitti risalenti alla seconda guerra mondiale.

Noos L’avventura della conoscenza 29 agosto, gli ospiti

A Noos L’avventura della conoscenza del 29 agosto è intervistato il paleoantropologo Stefano Benazzi, che parla dell’estinzione dell’uomo di Neanderthal. Elisabetta Bernardi spiega le differenza tra il colesterolo buono e cattivo, invece a Samantha Cristoforetti spetta far comprendere come sarà organizzata la prima base umana sulla Luna. Paola Cortellesi dà voce al personaggio protagonista della serie animata che spiega la storia dell’alfabeto. Con Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, illustra l’abbigliamento degli antichi romani. Massimo Polidoro del CICAP propone un focus sulla tristezza. L’ossigeno, invece, è il tema dell’intervento del filosofo della biologia Telmo Piovani. Tornano, come sempre, i giovani divulgatori Edwige Pezzulli, Ruggero Rollini, Luca Perri e Giuliana Galati.