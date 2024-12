Segreti di famiglia, la puntata del 29 agosto: trama, cast e curiosità

Cambia la programmazione tv italiana di Segreti di famiglia, soap opera turca la cui prima stagione prosegue con un nuovo appuntamento giovedì 29 agosto. La serie, visibile dalle 21:20 su Canale 5, abbandona la collocazione della prima serata della domenica, lasciando il proprio posto a La Rosa della Vendetta.

Segreti di famiglia 29 agosto, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione della fiction è la Ay Yapim. Quella in onda attualmente è la prima stagione, che in Turchia è stata trasmessa con il titolo originale Yargi a partire dal mese di settembre del 2019. Il soggetto di serie è di Eda Tezcan, mentre la sceneggiatura è scritta da Sema Ergenekon. La regia di Segreti di famiglia è di Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapogullari. Le riprese si sono svolte in Turchia.

La speranza di Mediaset è che con il cambio di giorno di messa in onda la serie possa quantomeno mantenere gli ascolti della domenica. Dopo un inizio un po’ in sordina, complice anche la controprogrammazione degli Europei di calcio, la fiction ha progressivamente migliorato i propri dati Auditel. La puntata del 25 agosto ha intrattenuto 1,7 milioni di italiani, con il 15,1% di share, permettendo a Canale 5 di essere la rete più vista della serata.

Segreti di famiglia 29 agosto, la trama

In Segreti di famiglia del 29 agosto, Ilgaz riceve a casa un pacco contenente una chiavetta USB. In essa è presente la conversazione telefonica integrale fra Ceylin ed Engin. Nel dialogo, la prima confessa di essere stata lei ad aver rubato lo spazzolino da denti di Ozan e della moglie.

Ilgaz, scosso dopo aver ascoltato tali frasi, sceglie di andare in carcere ed incontrare Engin. Quest’ultimo, nel colloquio, confessa di essere a conoscenza dell’errore giudiziario di Metin nei confronti del padre Zafer. Inoltre, minaccia di rovinare la carriera di Ceylin, svelando il comportamento poco etico avuto come avvocato.

Spoiler finale

Intanto, in Segreti di famiglia del 29 agosto, Engin continua a portare avanti il suo piano di vendetta. Ilgaz, preoccupato per le eventuali rappresaglie dell’uomo, decide di convocare nel suo ufficio Cinar per metterlo in guardia.

Segreti di famiglia 29 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Segreti di famiglia, in onda su Canale 5 e in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.