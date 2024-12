Il Concertozzo, il 29 agosto su Real Time l’evento con Elio e le Storie Tese

Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, propone, giovedì 29 agosto, Il Concertozzo. La serata evento con protagonista la musica e la solidarietà è in onda in prima visione, dalle 21:20 circa.

Il Concertozzo, la serata realizzata con la collaborazione di PizzAut

Il Concertozzo è una produzione originale della società Banijay Italia. Per la realizzazione dello show è fondamentale l’associazione PizzAut. Tale organizzazione include un innovativo modello di inclusione sociale ed è articolato in una serie di pizzerie, all’interno delle quali sono state assunte delle persone autistiche. L’evento si svolge all’aperto, presso l’U Power Stadium, impianto sportivo che, ogni settimana, ospita le gare casalinghe della squadra di calcio del Monza. Quella del 2024 è, per Il Concertozzo, la terza edizione.

Il Festival nel segno dell’inclusione

Il Concertozzo ha, anche quest’anno, un obiettivo nobile, ovvero quello di trasmettere a tutti l’importanza del tema dell’inclusione. Sul palco, durante la serata, si alternano rappresentanti di varie associazioni, che mediante i loro discorsi cercano di sensibilizzare tutti in merito al tema della disabilità.

Oltre alla già citata PizzAut, è protagonista Tortellante. Tale realtà consiste nella produzione artigianale di tortellini, pasta tipica del modenese e realizzata con maestria da un team di persone affette da autismo. Ospite il giornalista con Sindrome di Asperger Gianluca Nicoletti, editorialista de La Stampa e da sempre molto attivo nel diffondere la cultura sull’autismo e sulla neuro diversità. Infine, fornisce la propria testimonianza l’artista Mimmo Pesce, che ha scritto il libro Mio figlio è uno sgusciato, nel quale racconta la storia di Tommaso, che ha un disturbo dello spettro autistico.

Il Concertozzo, sul palco Elio e le Storie Tese e il Trio Medusa

Ad animare Il Concertozzo, visibile in prima visione su Real Time, c’è la band Elio e le Storie Tese. Essa si presenta sul palco con la consueta formazione composta da Elio, Rocco Tanica, Faso, Cesareo, Jantoman e Christian Meyer. Insieme, sul palco, propongono alcuni dei loro brani più celebri, da La canzone mononota, Shaplman, Servi della gleba, Born to Abramo e Discomusic. In scaletta c’è anche l’immancabile La terra dei cachi, brano con il quale il gruppo si è posizionato al secondo posto al Festival di Sanremo 1996, vincendo il prestigioso Premio della Critica.

Oltre ad Elio e le Storie Tese, sono protagonisti de Il Concertozzo anche il Trio Medusa. Il gruppo, animato da Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, nel corso della serata effettua delle incursioni comiche.