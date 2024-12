4 di Sera, dal 2 settembre su Rete 4 il nuovo access prime time di Paolo Del Debbio: i temi e gli ospiti

Non c’è pace per l’access prime time di Rete 4. Dopo i vari esperimenti falliti, almeno dal punto di vista degli ascolti, degli anni scorsi, nella stagione 2024-2025 si punta tutto su 4 di Sera. Tale format è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 20:30 circa.

4 di Sera 2024-2025, il conduttore è Paolo Del Debbio

Al timone di 4 di Sera, nella stagione 2024-2025, c’è un volto decisamente molto noto agli spettatori abituali della rete del Biscione. Stiamo parlando del giornalista Paolo Del Debbio, che alle spalle ha una carriera oramai decennale da padrone di casa in Mediaset. Qui, infatti, ha debuttato nel 2004 con Secondo voi, andato in onda fino al 2010.

Dopo varie esperienze, fra le quali anche Mattino Cinque con Federica Panicucci, nel 2019 è scelto per guidare Dritto e rovescio. Con il tempo, tale trasmissione è divenuta una delle più seguite dei palinsesti di prima serata di Rete 4, motivo per il quale è confermata, il giovedì sera, anche nella prossima stagione televisiva.

Quello con 4 di Sera non è, per Paolo Del Debbio, l’esordio assoluto in access prime time. In passato, più volte il giornalista ha lavorato in tale fascia oraria. Nel 2013, in primis, ha ottenuto ottimi risultati con Quinta Colonna Il Quotidiano, che nella prima edizione aveva chiuso con una media di oltre 1,2 milioni di telespettatori. Due anni più tardi, lo stesso Del Debbio ha guidato Dalla vostra parte, rimando al timone dal marzo 2015 a giugno 2016.

Un dibattito di un’ora sui principali temi di attualità

Paolo Del Debbio, in 4 di Sera 2024-2025, raccoglie il testimone da Roberto Poletti e Francesca Barra. I due, infatti, hanno esordito con tale format in estate, ottenendo ascolti discreti. Nella versione autunnale guidata da Del Debbio trovano grande spazio tutti i principali temi di attualità. In ogni puntata, per circa un’ora, il conduttore dialoga con politici, giornalisti, esperti e persone comuni, con i quali commenta tutto ciò che è accaduto nella giornata. Oltre che su Rete 4, il programma è visibile in diretta in simulcast su TGCom 24 e in streaming su Mediaset Infinity.

4 di Sera 2024-2025, le dichiarazioni del giornalista

Qualche anticipazione in più in merito a 4 di Sera 2024-2025 l’ha fornita lo stesso Paolo Del Debbio. Quest’ultimo, infatti, ha rilasciato una intervista a Il Giornale, durante la quale ha affermato: “Il passato? Io faccio me stesso, ci saranno inviati e collegamenti fra la gente comune. Rispetto alla linea spiegata dall’editore, io non devo cambiare proprio nulla. Ho sempre dato spazio a tutte le idee, con equilibrio (…). Per me, la par condicio vale tutto l’anno“.