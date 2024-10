4 di sera, dal 25 giugno Poletti e Barra al timone del nuovo access prime time di Rete 4: temi ed ospiti

Martedì 25 giugno, su Rete 4, esordisce 4 di sera. Il nuovo programma di approfondimento politico e sociale è in onda, a partire da oggi e per tutta la bella stagione, dalle 20:30.

4 di sera, chi sono i conduttori

4 di sera, la cui produzione è curata da Videonews, ha il compito di sostituire, per l’estate, il talk Prima di domani. Quest’ultimo, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, è terminato lo scorso venerdì 21 giugno e, ad oggi, non è chiaro se tornerà con una seconda edizione a settembre.

Al suo posto, dunque, c’è 4 di sera, che come il suo predecessore occupa la fascia dell’access prime time di Rete 4 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica è confermato Stasera Italia.

Al timone del nuovo format c’è una coppia inedita, formata da Roberto Poletti e Francesca Barra. Il primo è un volto noto della rete Mediaset, spesso opinionista dei talk politici nonché padrone di casa di Mattino Quattro. La seconda, invece, è una giornalista ed opinionista televisiva, al suo debutto da conduttrice per il Biscione.

Nella prima puntata si parla di occupazione di case

In ogni puntata di 4 di sera sono affrontati i più svariati temi legati alla stretta attualità. Per tale motivo, si spazia dalla politica all’economia, passando per la cronaca nera. Previste, inoltre, delle pagine dedicate al costume e ad alcune vicende più leggere.

Per il debutto del 25 giugno, Barra e Poletti propongono un focus sulle occupazioni abusive delle case. A tal proposito, analizzano la polemica in corso fra l’Aler, l’ente che gestisce gli alloggi popolari in Lombardia, ed Ilaria Salis, neoeletta deputata del Parlamento Europeo con il partito Alleanza Verdi Sinistra.

Numerosi gli ospiti coinvolti nel primo appuntamento di 4 di sera. Per il mondo della politica c’è Matilde Siracusano, Sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento ed esponente di Forza Italia. Coinvolto Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli. Attesi, infine, i giornalisti Pietro Senaldi e Peter Gomez.

4 di sera, le parole dei conduttori

Francesca Barra e Roberto Poletti, a poche ore dalla partenza di 4 di sera, hanno parlato della loro nuova esperienza durante un breve collegamento con Federica Panicucci a Mattino Cinque. In tale contesto, Poletti ha ammesso: “Noi due, sugli argomenti che tratteremo, non abbiamo la stessa visione. Entreremo nelle case degli italiani in modo garbato ed onesto“. Dello stesso avviso Barra, che conclude: “Sarà un po’ come essere seduti a tavola, riuniti tutti insieme a discutere dell’argomento del giorno. Accendere un dibattito penso sia fondamentale, soprattutto in questo periodo“.