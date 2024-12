Newsroom, nell’ultima puntata del 4 settembre inchiesta sul Fentanyl

Mercoledì 4 settembre è prevista l’ultima puntata di Newsroom. Il programma, novità dei palinsesti estivi di Rai 3, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Newsroom ultima puntata, l’emergenza legata alla diffusione del Fentanyl

Anche l’ultima puntata di Newsroom è una produzione originale della Direzione Approfondimento, che lo ha realizzato in collaborazione con la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali. Al timone della trasmissione di inchieste c’è la giornalista Monica Maggioni, ex direttrice del TG1 e che a breve torna al timone del talk In Mezz’ora, visibile tutte le domeniche pomeriggio su Rai 3.

Al centro della narrazione dell’ultima puntata di Newsroom vi è il Fentanyl. Come riporta l’IRCCS, Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, tale sostanza è un oppioide sintetico, che è circa 50 volte più forte rispetto all’eroina. Inizialmente, è nato come farmaco da utilizzare nella terapia del dolore. In breve tempo, però, si è trasformato in una droga dagli effetti potenzialmente letali.

L’emergenza in corso negli Stati Uniti

Come racconta l’ultima puntata di Newsroom, l’abuso del Fentanyl è da anni una delle emergenze pubbliche più gravi degli Stati Uniti. Ogni giorno, in America, è come se cadesse un aereo con 200 persone a bordo. La differenza, però, è che tali individui perdono la vita per overdose da Fentanyl. Secondo le stime, tale oppioide provoca, ogni anno, oltre 70 mila vittime. Negli USA è divenuta la principale causa di morte negli individui che hanno un’età compresa fra i 18 e i 45 anni.

La diffusione del Fentanyl è iniziata negli anni ’90. Con il passare del tempo, tale sostanza è divenuta sempre più presente. Ciò per diversi fattori, a partire dalla facilità di trasporto e dal fatto che è molto più economica rispetto ad altre droghe. Da qualche tempo a questa parte, il Fentanyl si è trasformata in una delle sostanze più vendute sul dark web.

Newsroom ultima puntata, l’arrivo in Italia

Durante l’ultima puntata di Newsroom è spiegato il perché il Fentanyl è conosciuto con il soprannome di droga degli zombie. Spesso, chi ne abusa cade in uno stato di incoscienza, che provoca danni molto spesso letali soprattutto per ciò che concerne la respirazione. Infine, il programma di Rai 3 racconta che da qualche tempo a questa parte, il Fentanyl è sbarcato anche in Europa, Italia compresa. Al momento, nel nostro paese non è in corso alcuna emergenza. Tuttavia, le autorità lavorano al monitoraggio della diffusione della sostanza. Attività, questa, che ha permesso di individuare i primi laboratori.