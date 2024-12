Stasera in tv venerdì 6 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 6 settembre 2024. Su Rai3, il film Spencer, con Kristen Stewart. Su Italia 1, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba.

Stasera in tv venerdì 6 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio – Nations League: Francia-Italia. Inseriti nel Gruppo 2 della Lega A, gli Azzurri di Luciano Spalletti cominciano il loro cammino in Nations League affrontando la Francia, vicecampione d’Europa, allo stadio Parco dei Principi di Parigi. Lunedì 9, un’altra trasferta, questa volta alla Bozsik Arena di Budapest, per sfidare la nazionale di Israele.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Paralimpiadi di Parigi. E’ sempre l’atletica la protagonista delle serate paralimpiche. Tra le finali di oggi, salto in lungo femminile T20, lancio del disco femminile F38, lancio del peso maschile F57, 100m femminili T64, lancio del giavellotto femminile F46, 400m maschili T62, 100m maschili T51, staffetta universale 4x100m.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Orfeo ed Euridice. L’opera di Gluck andata in scena a luglio a Spoleto per il Festival dei Due Mondi, nella rilettura in chiave contemporanea di Damiano Michieletto. Antonello Manacorda dirige l’Orchestra di Santa Cecilia; Raffaele Pe è Orfeo, Nadja Mchantaf è Euridice.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Zehir scopre che molto presto dovrà fare i conti con il proprio passato. Intanto Kemal (Burak Ozcivit), con il suo aiuto, pianifica la vendetta. Leyla prova a fermarlo, ma inutilmente. Asu si lamenta con Emir del ritorno di Nihan, ma il fratello la rassicura dicendole che ha tutta la situazione sotto controllo.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo tv del 2024, I Delitti del BarLume – Sopra la panca, con Corrado Guzzanti. L’accoltellamento di un imprenditore vede coinvolto il padre della Tizi. Una valigetta piena di soldi sembra essere la risposta a tutto, anche ai debiti di Pasquali.

Su Nove e Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: Dolci in forno. Al via la nuova stagione del talent condotto da Benedetta Parodi. Stasera la 1° delle 2 puntate di selezione per i 14 aspiranti pasticcieri. Altra novità è, come ospite fisso, il maestro pasticcere Iginio Massari.

I film di questa sera venerdì 6 settembre 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Pablo Larraìn, Spencer, con Kristen Stewart, Jack Farthing. Dicembre 1991. I reali britannici si preparano a trascorrere le vacanze di Natale nella tenuta della regina Elisabetta a Sandringhham, nel Norfolk. C’è anche Diana Spencer (Kristen Stewart), che durante il fine settimana maturerà la decisione di lasciare, dopo dieci anni di matrimonio, il principe Carlo.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’avventura del 2018, di Roar Uthaug, Tomb Raider, con Alicia Vikander, Dominic West. Lara Croft, figlia di un uomo d’affari di cui non si sa più nulla da anni, scopre che l’uomo era un grande appassionato di archeologia. La donna decide allora di mettersi sulle sue tracce.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2002, di Randall Wallace, We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo, con Mel Gibson. Vietnam, 1965. Il colonnello Harold Moore guida i suoi uomini in una cruenta battaglia contro i vietcong nella valle di La Drang. Ma le perdite saranno terribili.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 2000, di Lasse Hallstrom, Chocolat, con Johnny Depp, Juliette Binoche. Anni 50. Vianne, una ragazza madre, apre una cioccolateria in un villaggio francese in piena quaresima. Il suo comportamento disinibito sconvolge i benpensanti del paese.

Su Iris, alle 21.10, il film d’azione del 1990, di Luc Besson, Nikita, con Anne Parillaud. Arrestata durante una sanguinosa rapina finita male, Nikita rischia di venire giustiziata. Ma, in cambio della sua vita, le viene proposto di diventare un sicario al soldo dei servizi segreti francesi.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2008, di Michael McCullers, Baby Mama, con Tina Fey, Sigourney Weaver. Decisa ad avere un figlio ad ogni costo, Kate chiede aiuto a una madre surrogata. Tra le due donne le cose non vanno benissimo, ma arriveranno comunque al grande giorno.

Stasera in tv venerdì 6 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film storico del 2004, di Wolfgang Petersen, Troy, con Brad Pitt, Orlando Bloom. Il principe troiano Paride rapisce Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. E’ l’inizio di una lunga e sanguinosa guerra, che costerà la vita a grandi eroi come Achille ed Ettore.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Francesco Munzi, Anime nere, con Fabrizio Ferracane, Marco Leonardi. Tre fratelli, Rocco, Luigi e Luciano, vengono coinvolti in una guerra tra clan in Calabria. Dovranno confrontarsi con la loro famiglia e con un passato violento che riemerge.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2022, di Christian Duguay, Il mio amico Tempesta, con Charlie Paulet. Zoe, che sogna di diventare una fantina, si affeziona a Tempesta, una puledra. Una notte di bufera, Tempesta, terrorizzata, accidentalmente ferisce Zoe. Tutto sembra perduto finché…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Jean-Francois Richet, The Plane, con Gerard Butler, Mike Colter. Colpito da una tempesta, l’aereo di linea pilotato da Brodie precipita su un’isola. Lì un gruppo di ribelli prende in ostaggio parte dei sopravvissuti. Brodie e un galeotto devono salvarli.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Agustìn Fernàndez, Badge of honor, con Mena Suvari. La detective Jessica Dawson cerca di far luce sulla sospetta uccisione di un adolescente da parte di due agenti di polizia e del loro capo. Ma durante le ricerche scopre di essere nel mirino di un killer.