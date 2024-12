Linea Blu, la puntata di sabato 7 settembre: le isole dell’arcipelago toscano

Sabato 7 settembre continua, su Rai 1, l’edizione 2024 di Linea Blu. Il programma è proposto dalla rete ammiraglia della TV di Stato dalle ore 14:00. Al timone torna la coppia composta da Donatella Bianchi e Fabio Gallo.

Linea Blu 7 settembre, protagonista l’arcipelago toscano

Al centro del racconta di Linea Blu di oggi, sabato 7 settembre, ci sono le isole che compongono l’arcipelago toscano. Sono le cosiddette sette sorelle, che racchiudono insieme le due anime del Mar Mediterraneo. Da una parte la vocazione per il turismo, vero e proprio motore per l’economia locale. Dall’altra, però, la salvaguardia dell’ambiente e la tutela delle tante meraviglie naturali.

Il viaggio di Linea Blu del 7 settembre, fruibile in streaming su Rai Play, inizia dall’isola di Pianosa. Un atollo, questo, che è da sempre sinonimo di isolamento. Non a caso, per anni è stata una sorta di isola carcere, nella quale erano inviati i criminali più pericolosi. Donatella Bianchi incontra Roberto Rinaldi, filmaker e documentarista con il quale effettua un’immersione nelle acque incontaminate, alla scoperta delle numerose cernie che abitano in questi fondali.

La deposizione delle uova delle tartarughe

Linea Blu del 7 settembre entra nella sezione del penitenziario destinato ai detenuti al 41Bis, voluta dal generale Alberto Dalla Chiesa. Oggi il carcere è chiuso, ma gli orti qui presenti sono ancora curati grazie al lavoro dei detenuti del carcere di Porto Azzurro, all’Elba. Il padrone di casa intervista questi detenuti, che grazie al lavoro si preparano ad una nuova vita fuori dal carcere.

In seguito, sono mostrate le straordinarie immagini della deposizione delle uova di tartaruga. Quest’anno, tali animali hanno scelto la spiaggia di Pianosa per effettuare ben sei deposizioni.

Linea Blu 7 settembre, Fabio Gallo sulle tracce di Napoleone

A Linea Blu di oggi, l’inviato Fabio Gallo va alla scoperta delle Isole d’Elba. A bordo di una barca, partecipa alla suggestiva processione in mare per festeggiare San Gaetano, santo protettore di Marina di Campo. Poi, si mette sulle tracce di Napoleone, che in queste zone ha vissuto per circa un anno. Gallo, in particolare, entra all’interno dell’abitazione nella quale ha vissuto Bonaparte, a Portoferraio. Infine, con Laura Zolo, navigatrice con oltre 20 anni di esperienza, esce in mare ed è protagonista di una intensa sessione di pesca del pesce spada.

Per il finale della puntata di oggi, Donatella Bianchi è a Montecristo. Da qui, è proposto un focus sui luoghi che fanno da sfondo al celebre romanzo Il Conte di Montecristo, opera scritta da Dumas.