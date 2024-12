Stasera in tv sabato 7 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 7 settembre 2024. Su Rai3, il film cult Giù la testa, con Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli. Su Rete 4, il programma di Roberto Giacobbo, Freedom – Oltre il confine.

Stasera in tv sabato 7 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il programma di videoframmenti Evviva! Nella quarta e ultima puntata Gianni Morandi incontra Massimo Ranieri, l’eterno amico e rivale, per ripercorrere insieme le loro carriere, che si sono incrociate in diverse occasioni, partendo da “Canzonissima” fino alla partecipazione come ospiti, assieme ad Al Bano, al Festival di Sanremo del 2023.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Paralimpiadi di Parigi. Si avvia alla conclusione questa edizione dei Giochi Paralimpici. Tra le finali di atletica di questa sera, lancio del peso maschile F33, lancio del giavellotto maschile F41, 1500m maschili T38, 200m femminili T11, 200m femminili T12, Lancio del peso maschile F63, 200m femminili T47, 200m maschili T64.

Su Rai5, alle 21.15, il varietà Onda Libera. Prima di 4 serate dedicate agli esordi in Tv di Roberto Benigni. In “Onda Libera”, in 4 puntate dal 19/12/1976 sulla Rete 2, il contadino Cioni (Benigni) interferisce nei programmi con monologhi graffianti, surreali e ospiti, tra cui, Francesco Guccini.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Dopo sei anni su Italia 1, il programma di Roberto Giacobbo torna a casa, sulla rete che lo aveva lanciato nel 2018. In un nuovo studio, il popolare divulgatore propone una formula collaudata all’insegna di scoperta e conoscenza, fatta di reportage originali ed inediti, di grande impatto visivo.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Nell’ultima puntata Gerry Scotti accoglie in studio il cowboy Adam Winrich, famoso in tutto il mondo per le sue strabilianti performance con le fruste, e le Strong Women, che all’autodromo di Monza provano con la loro incredibile forza fisica a caricare una tonnellata di mobili su un camion.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Prosegue in Irpinia la caccia di Alessandro Borghese al miglior ristorante di cucina locale. Si sfidano: Palazzo Vittoli, Anima – La Nuova Osteria, Cacciafumo e Pater Familias. La maccaronata è il piatto della categoria Special.

Su Nove, alle 21.25, Amore malato – Gli angeli della morte. Grazie a documenti inediti e intercettazioni telefoniche, il documentario ricostruisce la vicenda di Leonardo Cazzaniga, anestesista, e Laura Taroni, infermiera, e alcune morti misteriose all’ospedale di Saronno.

I film di questa sera sabato 7 settembre 2024

Su Rai3, alle 20.30, il film western del 1971, di Sergio Leone, Giù la testa, con Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli. Messico, 1913. Il bandito Juan Miranda (Rod Steiger) si allea con un esule irlandese, il dinamitardo John Mallory (James Coburn), per compiere una rapina in banca. Ma la rivoluzione infuria e i due compari finiranno per combattere al fianco dei ribelli guidati da Pancho Villa ed Emiliano Zapata.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Mario Martone, Il Sindaco del Rione Sanità, con Francesco Di Leva. Antonio Barracano, grazie all’aiuto di un amico medico, amministra la giustizia secondo i suoi criteri, al di fuori dello Stato. Un giorno prende a cuore le sorti di un ragazzino.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2015, di Kyle Balda e Pierre Coffin, Minions. Da sempre al servizio del più malvagio dei padroni, i Minions si trovano un leader. Il giovane Kevin decide allora di recarsi con il ribelle Stuart e l’amabile Bob a Orlando, dove si tiene il meeting mondiale dei cattivi. Lì incontrano l’affascinante e perfida Scarlett Sterminator, alla ricerca di nuovi sottoposti.

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 1998, di Mimi Leder, Deep impact, con Téa Leoni, Robert Duvall. Una cometa sta per colpire la Terra. Il presidente americano invia degli astronauti nello spazio per tentare di deviarla. Intanto la popolazione mondiale trattiene il respiro.

Stasera in tv sabato 7 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di e con Michela Giraud, Flaminia. Flaminia, ricca ragazza romana, sta per sposare Alberto, figlio scapestrato di un diplomatico. Quando la sorellastra autistica Ludovica irrompe nella sua vita, l’esistenza di Flaminia viene scossa dalle fondamenta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Matteo Garrone, Io capitano, con Seydou Sarr, Moustapha Fall. Il lungo viaggio di Seydou e Moussa che lasciano il Senegal per raggiungere l’Europa. Un’odissea attraverso le insidie del deserto, le detenzioni in Libia e i pericoli del mare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2021, di Gilles De Maistre, Il lupo e il leone, con Molly Kunz. Tornata in Canada per il funerale del nonno, la giovane Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito e in una piccola lupa. Sarà l’inizio di una grande amicizia che le cambierà la vita per sempre.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1982, di Ted Kotcheff, Rambo con Sylvester Stallone. John Rambo, un veterano del Vietnam, vaga negli States alla ricerca dei suoi commilitoni. Ma di fronte all’ostilità dello sceriffo di una contea, che gli ordina di andarsene, lui perde la testa e scatena una guerra.