Freedom Oltre il confine 2024, il ritorno su Rete 4 e i reportage della prima puntata

Sabato 7 settembre debutta l’edizione 2024 di Freedom Oltre il confine. Il programma, da quest’anno, torna su Rete 4, ovvero la rete che, nel 2018, ha accolto per prima il format. La puntata d’esordio è in onda in prima serata, dalle 21:20.

Freedom Oltre il confine 2024, al timone è confermato Roberto Giacobbo

Freedom Oltre il confine è un programma di Roberto Giacobbo, che è anche il padrone di casa. Prodotto dalla società Contenuti – Production & Media, il format, nel nuovo ciclo di puntate, propone reportage da varie località del pianeta. Inoltre, in occasione dell’ottava edizione, il programma adotta un nuovo studio, pensato per offrire al pubblico a casa la miglior divulgazione possibile.

Freedom Oltre il confine, oltre che in televisione, è visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity. L’edizione 2024 è composta da 18 puntate inedite. Le prime sei sono proposte da Rete 4 in autunno, per altrettante settimane nel prime time del sabato. Le restanti 12, invece, sono in onda in primavera.

La prima puntata in Sardegna, Umbria e Toscana

La prima puntata di Freedom Oltre il confine 2024 dà ampio spazio alle bellezze del nostro paese. Il viaggio parte dalla Toscana e, in particolare, dal piccolo borgo Collodi. Quest’ultimo, frazione di Pescia, in provincia di Pistoia, è legato in maniera indissolubile allo scrittore Carlo Lorenzini. Autore di Pinocchio, è conosciuto come Carlo Collodi, avendo deciso di prendere il nome dal paese nel quale ha passato vari anni della sua vita. Giacobbo effettua un itinerario per scoprire ciò che c’è di vero in quella che è una delle fiabe più conosciute al mondo.

In seguito ci si sposta in Umbria e, più precisamente, a Scheggino. Situato in provincia di Perugia, il comune è stata la sede di un epico scontro chiamato La Battaglia delle Donne. Nel 1522, le abitanti del borgo si sono unite fra loro e sono riuscite a respingere l’assedio di un gruppo di ribelli. Infine, in Sardegna, si va a Cagliari per visitare un antico anfiteatro dove combattevano i gladiatori.

Freedom Oltre il confine 2024, faccia a faccia con Zahi Hawass

Nel debutto di Freedom Oltre il confine 2024 si superano i confini nazionali per andare in Grecia. A Maratona sono svelati tutti i segreti dell’omonima disciplina olimpica, fra le più antiche e famose. Infine, ampio spazio è dedicato all’Egitto. Un reportage è dedicato alla Piramide Nera di Dahshur, situata a poche decine di km da Giza. In studio, inoltre, Giacobbo intervista Zahi Hawass, archeologo di fama mondiale che racconta le ultime scoperte sull’Antico Egitto.