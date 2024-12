Evviva! ultima puntata il 7 settembre su Rai 1: Gianni Morandi con Massimo Ranieri ed Orietta Berti

Sabato 7 settembre, su Rai 1, è in onda l’ultima puntata di Evviva!. Il programma, articolato in una serie di serate evento, è trasmesso dalla rete ammiraglia della TV di Stato in prima serata, dalle 21:20 circa.

Evviva! ultima puntata, un format che omaggia la storia delle televisione

Quella odierna è la quarta ed ultima puntata di Evviva!. Tale format, in ogni appuntamento, ha avuto come padrone di casa il cantante Gianni Morandi, che ha omaggiato i primi 70 anni della televisione italiana. Lo show ha esordito il 26 aprile scorso, quando il presentatore, con Carlo Conti e Leo Gassman, ha celebrato i varietà del sabato sera.

La stagione è proseguita con la seconda puntata il 2 giugno. Morandi, in compagnia di Amadeus, Francesca Michielin e Beppe Vessicchio ha analizzato gli show musicali. Infine, il 13 luglio scorso, il conduttore, affiancato da Mogol, Renga-Nek e Giorgia Cardinaletti, si è concentrato sui brani che hanno fatto la storia della musica nostrana.

Ottimi gli ascolti ottenuti fino a questo momento dalla trasmissione. Evviva!, nelle tre puntate trasmesse, ha convinto una media di circa due milioni e mezzo di persone, per una share di poco superiore al 17%.

I grandi artisti che hanno lavorato con Gianni Morandi

Durante l’ultima puntata di Evviva!, Gianni Morandi ripercorre e celebra la sua carriera, concentrandosi sui tanti artisti con i quali ha avuto l’onore di collaborare. In una alternanza fra la testimonianza diretta del cantante ed immagini di repertorio, sono ricordati grandi personaggi italiani come Raffaella Carrà, Lucio Dalla e Monica Vitti. In seguito, sono ripercorsi i tanti progetti che Morandi ha svolto insieme ad Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Claudio Baglioni, Rita Pavone e Loretta Goggi. Un focus è proposto sul legame artistico e personale con Jovanotti. Nel 2021, mentre attraversava un momento complesso, Gianni Morandi pubblica L’Allegria, singolo per lui scritto proprio da Jovanotti. Al Festival di Sanremo 2022, invece, hanno duettato nella serata delle Cover, eseguendo un medley dei loro più grandi successi.

Evviva! ultima puntata, gli ospiti

Vari gli ospiti attesi durante l’ultima puntata di Evviva!. In primis c’è Giorgia Cardinaletti, giornalista del TG1 che, come già detto in precedenza, ha presenziato anche nello scorso appuntamento. C’è la cantante Orietta Berti e, soprattutto, è coinvolto Massimo Ranieri. Quest’ultimo, per anni, è stato definito il rivale di Morandi, ma con il tempo i due hanno instaurato una profonda amicizia. Insieme, ricordano alcuni dei momenti più importanti delle loro carriere, dal primo incontro alla Scala Reale nel 1966 all’eterna sfida a Canzonissima.