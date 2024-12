Il Dottor Alì Le intenzioni di Vuslat su Real Time: trama, cast e curiosità

Sabato 7 settembre, Real Time propone la puntata Le intenzioni di Vuslat de Il Dottor Alì. La serie, produzione originaria della Turchia, è trasmessa in prima serata, dalle 21:20.

Il Dottor Alì Le intenzioni di Vuslat, regista e dove è girata

La trama de Il Dottor Alì è scritta da Onur Koralp e Pinar Bulut. La serie è la rivisitazione turca di Good Doctor, titolo nato in Corea del Sud. L’appuntamento odierno della serie, così come tutti gli altri episodi della seconda stagione, ha una durata di circa due ore e mezza. Realizzata dalla società MF Yapim, la fiction ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul.

Il Dottor Alì Le intenzioni di Vuslat, la trama

Nel corso de Le intenzioni di Vuslat de Il Dottor Alì, Nazli incontra fuori dall’ospedale una donna. Quest’ultima, visibilmente turbata, è in lacrime e, all’improvviso, aggredisce la protagonista. La dottoressa prova a difendersi ed inizia una violenta colluttazione, con il personaggio interpretato da Sinem Unsal che rischia di morire soffocata. Le richieste di aiuto di Nazli attirano l’attenzione di Ferman, che interviene per aiutare la dottoressa. La donna che ha provato ad ucciderla, invece, ha una forte crisi epilettica ed è ricoverata nella struttura sanitaria. Nella puntata, Alì, non appena viene a sapere ciò che è successo, ha una crisi di ansia e si precipita dalla fidanzata, che è ancora sotto choc.

Spoiler finale

In seguito, durante l’appuntamento trasmesso oggi, sabato 7 settembre, su Real Time, al pronto soccorso giunge una giovane ragazza. Quest’ultima è svenuta mentre era in metropolitana ed è caduta nei binari. Ben presto, però, ci si rende conto che questa paziente ha dei problemi psichiatrici. Infatti, è convinta che la gamba destra non sia in realtà la sua e, per tale motivo, vorrebbe amputarsela. Come se non bastasse, i protagonisti provano a curare un uomo, che giunge in ospedale in gravi condizioni. Poco prima di perdere conoscenza, chiede che venga avvisata della sua situazione Vuslat.

Il Dottor Alì Le intenzioni di Vuslat, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, serie tv turca appartenente al genere drammatico e che è in onda su Real Time il sabato dalle 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.