I Misteri di Murdoch episodi Il mio grosso grasso matrimonio a Mimico e Murdoch senza frontiere

Lunedì 9 settembre, su Giallo, la dodicesima stagione de I Misteri di Murdoch prosegue con la messa in onda degli episodi intitolati Il mio grasso grosso matrimonio a Mimico e Murdoch senza frontiere. La serie, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa in prima serata, dalle 21:20 circa.

I Misteri di Murdoch Il mio grosso grasso matrimonio a Mimico, regista e dove è girata

I Misteri di Murdoch 12 è una produzione originale del Canada, dove si sono svolte le riprese. Le società che hanno realizzato la fiction sono UKTV e Shaftesbury Films. Tratta dai romanzi di Maureen Jennings, ideatore della serie, la regia è curata da Gary Harvey, Harvey Crossland, Alison Reid, Leslie Hope e Craig David Wallace. La sceneggiatura, invece, è scritta da Mary Pedersen, Peter Mitchell, Simon MnNabb, Paul Aitken, Dan Trotta, Noelle Girard e Lori Spring.

Il dodicesimo capitolo, che Giallo propone in chiaro in Italia in prima visione assoluta, è composto da diciotto episodi inediti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Salvo ulteriori modifiche di palinsesto, la rete ne trasmette due alla settimana, nel prime time del lunedì. Il finale di stagione è previsto per il prossimo 28 ottobre.

I Misteri di Murdoch Il mio grosso grasso matrimonio a Mimico, la trama

Nel corso del primo appuntamento della serata, al via alle 21:20 circa, Murdoch, Odgen, Brackenreid e Crabtree partecipano alla festa per il matrimonio fra Henry e Ruth. La cerimonia di nozze, però, non va come previsto. In primis perché alcuni parenti degli sposi ammettono di non approvare l’unione. Inoltre, Henry rischia, in più di una occasione, di perdere la vita. I protagonisti comprendono che fra gli invitati c’è qualcuno che mira ad uccidere lo sposo.

Murdoch senza frontiere, la trama

La serata con I Misteri di Murdoch prosegue con l’episodio intitolato Murdoch senza frontiere. In esso, i personaggi principali devono fare i conti con le conseguenze dell’approvazione, da parte del Canada, di alcune leggi ferree contro l’immigrazione. In particolare, molti cittadini greci sono costretti ad esiliare dal paese. Ciò turba profondamente l’ispettore Brackenreid, che infrange la legge ed aiuta una sua vecchia conoscenza, un falegname di origini greche. Le cose precipitano quando quest’ultimo diventa il principale sospettato di omicidio.

I Misteri di Murdoch Il mio grosso grasso matrimonio a Mimico, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de I Misteri di Murdoch 12, che procede con nuovi appuntamenti su Giallo lunedì 9 settembre, dalle 21:20.