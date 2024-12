Israele-Italia, la programmazione tv della seconda giornata di Nations League: diretta su Rai 1

Lunedì 9 settembre è in programma la partita Israele-Italia, valevole per la seconda giornata di Nations League. La nostra compagine, allenata da Luciano Spalletti, spera di replicare l’ottima prestazione fornita contro la Francia.

Israele-Italia Nations League, gli Azzurri guidano il Girone A2

L’incontro Israele-Italia di Nations League potrebbe essere già molto importante per il proseguo nel torneo delle due squadre. I padroni di casa, al momento, sono a zero punti dopo aver perso 3 a 1 contro il Belgio. Quest’ultimo team guida la classifica a pari punti con gli Azzurri, che arrivano al confronto con il morale molto alto dopo il trionfo in trasferta contro la Francia, sconfitta al Parc des Princes per 3 a 1.

Nonostante l’ottimo risultato, il Commissario Tecnico Luciano Spalletti sembra intenzionato ad apportare varie modifiche alla formazione dei titolari. Alcune scelte sono obbligatorie: il difensore centrale Calafiori, ad esempio, è indisponibile a causa di un infortunio rimediato contro i Transalpini. Anche Pellegrini dovrebbe essere non convocabile per un problema di natura muscolare. In attacco, insieme a Kean, dovrebbe presenziare Raspadori, autore del gol del 3 a 1 contro la Francia. Sulle fasce, insieme a Di Lorenzo, potrebbe partire titolare Bellanova.

Salta Affari Tuoi, slitta il debutto di Cinque Minuti

Israele-Italia di Nations League si disputa in campo neutro. L’appuntamento si svolge nell’impianto Bozsik Arena di Budapest, in Ungheria. I biancocelesti, per motivi di sicurezza dopo i fatti accaduti lo scorso 7 ottobre, non possono ospitare nel proprio Stato i match. Inoltre, per lo stesso motivo, la sfida è giocata a porte chiuse, senza alcun telespettatore sugli spalti.

Il fischio di inizio di Israele-Italia è previsto alle 20:45. La partita è trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato si collega dalle 20:35 circa, subito dopo la fine dell’edizione delle 20:00 del TG1. Per tale motivo, salta la consueta puntata di Affari Tuoi. Inoltre, a causa dell’evento sportivo, è slittata di ventiquattro ore la prima puntata della nuova edizione di Cinque Minuti, striscia informativa di Bruno Vespa che debutterà martedì 10 settembre.

Israele-Italia Nations League, i telecronisti

Così come già accaduto per il confronto con la Francia, la partita che oppone gli Azzurri ad Israele è commentata dalla coppia composta da Alberto Rimedio e Lele Adani. Insieme a loro, a bordocampo, c’è Tiziana Alla, che ha il compito, subito dopo il triplice fischio, di intervistare Luciano Spalletti e gli altri protagonisti del match. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono la sfida sono guidati da Alessandro Antinelli e da Andrea Stramaccioni.