Riserva indiana, il 16 settembre l’edizione 2024-2025: prima ospite Fiorella Mannoia

Lunedì 16 settembre, su Rai 3, debutta l’edizione 2024-2025 di Riserva indiana. La trasmissione è proposta su Rai 3, dalle ore 20:20.

Riserva indiana 2024-2025, al timone lo scrittore Stefano Massini

Al timone di Riserva indiana 2024-2025 torna lo scrittore ed autore Stefano Massini. Quest’ultimo è uno degli intellettuali italiani più apprezzati a livello internazionale, soprattutto grazie all’opera teatrale Lehman Trilogy, che nel 2022 ha vinto ben cinque Tony Award, ovvero i Premi Oscar del teatro. Da anni, inoltre, collabora attivamente con Piazzapulita, talk show di La7 nel quale recita alcuni monologhi sui principali temi di attualità politica e sociale.

Riserva indiana è un format originale di Rai Cultura, che lo ha realizzato con la società Ruvido produzioni. Quella odierna è la seconda edizione. La prima, in onda l’anno scorso, ha ottenuto buoni ascolti, con le puntate che in più di una occasione hanno sfiorato il milione di telespettatori. Gli appuntamenti, visibili in streaming ed on demand su Rai Play, hanno una durata di circa venti minuti, cedendo la linea, alle 20:40, alla striscia informativa Il cavallo e la torre.

Un format che mischia la letteratura alla musica

Nella seconda edizione, Riserva indiana mantiene la medesima formula che ha riscosso grande successo di pubblico e di critica. La trasmissione, infatti, mischia in maniera abile i monologhi e i racconti di Stefano Massini con la musica dei principali cantautori del nostro paese. Essi, in uno studio intimo e raccolto, si esibiscono dal vivo di fronte ad un pubblico composto da giovani telespettatori. Sia gli ospiti che il padrone di casa hanno la possibilità di affrontare questioni importanti e sociali, come i temi civili. Inoltre, possono riflettere sulla verità dei sentimenti e sulle storie esemplari.

Riserva indiana 2024-2025, gli ospiti della prima settimana

La prima settimana di programmazione tv di Riserva indiana 2024-2025 è aperta da Fiorella Mannoia, ospite della puntata del 16 settembre. La cantautrice, che ha da poco festeggiato i 70 anni in un grande evento trasmesso su Rai 1, è da sempre in prima linea in difesa delle fasce più deboli della popolazione. Il martedì tocca a La Rappresentante di Lista, il mercoledì arriva Willie Peyote. Il giovedì spazio ad Achille Lauro, mentre il venerdì c’è Fabio Concato. Nel resto dell’edizione, Stefano Massini esegue dei duetti con artisti del calibro di Vinicio Capossela, Raiz, Federico Zampiglione, Francesco Gabbani, Niccolò Fabi ed Ariete. Con loro Irene Grandi, Roberto Vecchioni, Mannarino ed Ermal Meta.