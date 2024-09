Palinsesti Discovery 2024-2025, Amadeus alla presentazione: ‘Negli ultimi tempi in Rai mancato affetto’

Lunedì 16 settembre si è svolta la presentazione dei palinsesti 2024-2025 di Discovery. Grande protagonista dell’evento, come prevedibile, è stato Amadeus, che ha rivelato alcune indiscrezioni in merito al suo addio alla Rai.

Palinsesti Discovery 2024-2025, le parole di Amadeus

Amadeus, durate la presentazione dei palinsesti 2024-2025 di Discovery, ha confessato: “La Rai mi ha offerto la stessa cifra economica di Discovery e gli stessi ruoli e progetti, ma ho preferito andarmene. Con Affari tuoi, ho consegnato alla Rai un prodotto forte. Non ho ancora visto lo show con la conduzione di De Martino. All’ultima registrazione del game non c’era nessun dirigente della TV di Stato e questo, onestamente, mi è dispiaciuto“.

Il conduttore ha poi continuato: “In Rai, negli ultimi tempi, non ho avvertito un affetto particolare, seppur avevo tanti amici. Nei 25 anni di lavoro nella TV di Stato ho avuto grande libertà e ho fatto tutto ciò che volevo. Se dovessi tornare indietro rifarei tutto. Devo a Teresa De Dantis il mio primo Festival di Sanremo e sono stato felice quando mi hanno proposto di farne altri due e poi altri due ancora. Ci sono voluti due mesi per decidere di accettare il passaggio a Discovery, ma alla fine ho preso questa decisione perché amo le sfide e volevo sperimentare. Non sono mai stato contattato da Mediaset“.

L’Amadeus Day

La giornata più importante, almeno nella prima parte della stagione 2024-2025 di Discovery, sarà senza dubbio il 22 settembre. Una giornata, questa, che è stata ribattezzata l’Amadeus Day. In access prime time debutterà con la prima puntata di Chissà chi è, seguito in prima serata dal Suzuki Music Party. Entrambi i format saranno trasmessi in simulcast su tutte le reti Discovery, in quanto sarà una “festa per tutto il gruppo“.

In merito ai suoi impegni con Discovery, il conduttore Amadeus ha spiegato: “Sono stato felice di aver proposto al gruppo uno show come Chissà chi è, ovvero un format che il pubblico già conosce. Quando sono passato a Mediaset l’errore era stato quello di iniziare con un programma completamente nuovo, che doveva rodare, ma è mancata la pazienza di farlo crescere. Al Suzuki parteciperanno quindici cantanti che propongono canzoni nuove per l’autunno. Nel cast ci sono Tananai, Anna, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Emma, Baby Gang, Lazza, Massimo Pericolo-Emis Killa-Mark e Cremont, Paola e Chiara con Big Mama, Simba La Rue, La Rappresentante di Lista, Tredici Pietro-Francesca Michielin-Mecna-Fudasca, Fiorella Mannoia, Emma, Clara e Benji & Fede. Al mio fianco ci sarà Ilaria Pastorelli“. Il ritorno de La Corrida è previsto per la fine di ottobre. In primavera, Amadeus sarà il protagonista di un non meglio precisato nuovo progetto tv.

Palinsesti Discovery 2024-2025, gli altri format

Nei palinsesti 2024-2025 di Discovery vi sono altre novità. La prima riguarda la presenza, su NOVE, del one woman show di Valentina Persia intitolato Sinceramente – One Milf Show. Il 24 ottobre Gabriele Corsi guida la nuova edizione de Il contadino cerca moglie. Il conduttore torna anche con Don’t forger the lyrics, che cambierà collocazione oraria.

Su NOVE, inoltre, c’è la nuova stagione di Accordi e Disaccordi, oltre a Che tempo che fa la domenica e Fratelli di Crozza il venerdì. Due format, questi, definiti “identitari” del gruppo. A gennaio spazio a Paolo Conticini con nuovi appuntamento di Cash or trash, alcuni dei quali sono dei speciali in prima serata. Ad aprile 2025 Katia Follesa guida la seconda edizione di Comedy Match.

Su Real Time torneranno Il forno delle meraviglie con Fulvio Marino ed Amore alla prova con la new entry Belen Rodriguez, al timone anche di Only Fun Comico Show su NOVE. Ascanio Pacelli, ex GF, è al timone di The Golden Bachelor, nel quale sedici donne over 50 cercheranno di accaparrarsi il cuore di uno scapolo d’oro. Conferme, poi, per Primo Appuntamento e Matrimonio a prima vista. Ben dieci i nuovi format pensati per Food Network.