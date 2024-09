Brennero, il 16 settembre la prima puntata: trama, cast e curiosità

Lunedì 16 settembre, Rai 1 propone la prima puntata di Brennero. La fiction, appartenente al genere crime, è in onda dalle 21:20 circa, partendo subito dopo la fine dell’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi.

Brennero prima puntata, regista e dove è girata

Brennero è una produzione originale di Rai Fiction, che ha realizzato la serie lavorando in collaborazione con la società Cross Productions. Ambientata e girata nei pressi della città di Bolzano, la prima stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, la rete ammiraglia della TV di Stato ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì. La regia di Brennero, la cui prima puntata è trasmessa oggi, lunedì 16 settembre, è a cura di Davide Marengo e Giuseppe Bonito. La sceneggiatura, invece, è scritta da Daniele Rielli, Giulio Calvani, Carlo Mazzotta ed Andrea Valagussa.

Brennero prima puntata, la trama

Nella prima puntata di Brennero, nel centro della città di Bolzano è rinvenuto un cadavere. Immediatamente, sono allertate le forze dell’ordine. Il caso è assegnato ad Eva, una giovane PM di origine tedesche, nonché figlia d’arte. Il padre, infatti, è Gerhard Kofler, un noto procuratore capo oramai in pensione e che accusa i primi sintomi dell’Alzheimer.

Eva, dopo aver effettuato i rilievi del caso, si convince che l’omicidio sia operato dal cosiddetto Mostro di Bolzano. Si tratta di un serial killer che si è macchiato di almeno sei assassini e che a lungo è stato ricercato da Gerhard, che però non è mai riuscito a risolvere il caso. L’omicida, fino ad ora, ha sempre colpito persone di origini tedesche, uccise per aver trattato con inferiorità gli italiani.

Spoiler finale

Nella prima puntata di Brennero, la protagonista Eva è costretta a lavorare al fianco di Paolo, investigatore italiano oramai ossessionato dalla ricerca del Mostro di Bolzano. Inseguendo quest’ultimo, infatti, Paolo ha avuto un grave incidente, nel quale ha perso la collega e compagna Giovanna e a causa del quale ha dovuto subire l’amputazione di una gamba.

Brennero prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della fiction Brennero, al via lunedì 16 settembre, in prima serata su Rai 1 e visibile anche in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.