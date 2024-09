La Torre di Babele, il 16 settembre al via l’edizione 2024-2025: le novità

Lunedì 16 settembre, La7 propone la prima puntata dell’edizione 2024-2025 de La Torre di Babele. Il programma, come di consueto, è in onda in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

La Torre di Babele 2024-2025, la conduzione è di Corrado Augias

La Torre di Babele, giunto alla seconda edizione, è una trasmissione guidata da Corrado Augias. Il giornalista, classe 1935, ha alle spalle una carriera lunga decenni. Dopo aver mosso i primi passi da cronista, negli anni ’60 inizia a lavorare in Rai, dove rimane molto a lungo, svolgendo svariati ruoli, fra cui quello di corrispondente da New York. Dopo aver guidato Rebus e La gioia della musica, nonché altri format di successo, Augias ha lasciato la TV di Stato per approdare a La7.

Nella rete di Urbano Cairo ha debuttato lo scorso anno, guidando proprio La Torre di Babele. Durante i nuovi appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 90 minuti, sono approfonditi alcuni dei principali temi di politica, cultura, economia e storia. Per farlo, il padrone di casa accoglie, in studio, vari ospiti ed esperti.

Il titolo della prima puntata è Beethoven, la meravigliosa Nona. Inno di un’Europa mancata

La prima puntata de La Torre di Babele 2024-2025, in onda il 16 settembre su La7, si intitola Beethoven, la meravigliosa Nona. Inno di un’Europa mancata. Il programma, questa settimana, dedica un lungo approfondimento su quello che è considerato uno dei capolavori più apprezzati e noti dell’umanità. Quest’anno si celebra un importante anniversario. La sinfonia, l’ultima di Ludwig van Beethoven, è stata eseguita per la prima volta a Vienna nel 1824, ovvero duecento anni fa.

Augias ne discute, in primis, con Michele Dall’Ongaro. Il Presidente dell’Accademia Santa Cecilia racconta i vari retroscena dietro la composizione di tale opera musicale. Quest’ultima, in seguito, è analizzata dal punto di vista musicale con il direttore d’orchestra Andrea Secchi, la soprano Sara Blanch, il tenore Bernard Richter, il basso Jordan Shanahan e la contralto Eleonora Filipponi.

La Torre di Babele 2024-2025, focus sul risultato delle elezioni in Germania

Durante il debutto de La Torre di Babele 2024-2025, il conduttore Corrado Augias ricorda che la nona sinfonia di Beethoven è anche l’inno ufficiale dell’Unione Europea. Con l’occasione, è analizzata la situazione politica della Germania, uno degli Stati membri più influente dal punto di vista economico e politico. In compagnia della corrispondente Tonia Mastrobuoni, inviata per il quotidiano La Repubblica, sono analizzati i risultati delle elezioni regionali in Germania. Dalle urne sono usciti vincitori i partiti di estrema destra.