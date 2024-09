Stasera in tv martedì 17 settembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 17 settembre 2024. Su Rai2, il quiz condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, The Floor – Ne rimarrà uno solo. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 17 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 2° puntata della fiction I leoni di Sicilia, con Miriam Leone, Michele Riondino. A Vincenzo (Michele Riondino), che non ancora 30enne è già uno degli uomini più ricchi e potenti della Sicilia, manca solo un titolo nobiliare. Ma tra tante blasonate pretendenti lui ha occhi solo per Giulia Portalupi (Miriam Leone), figlia maggiore di un commerciante lombardo.

Su Rai2, alle 21.20, il quiz The Floor – Ne rimarrà solo uno. “Nelle nuove puntate siamo più attivi con rubriche e giochi. C’è più interazione tra noi, un modo per stuzzicare e conoscere i partecipanti”: parola di Ciro Priello e Fabio Balsamo, per la seconda volta al timone del quiz rivelazione della scorsa stagione. Stasera, nuove eliminazioni e qualche sorpresa.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. A differenza della scorsa stagione, quando conduceva anche “Prima di domani”, Bianca Berlinguer si concentra esclusivamente sul suo programma del martedì sera. Anche la quarta puntata della nuova edizione si apre con la consueta chiacchierata tra la conduttrice e Mauro Corona.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Temptation Island. Diandra e Valerio, Antonio e Titty, Giulia e Mirco, Anna e Alfred, Fabio e Sara, Millie e Michele, Alfonso e Federica: sono le coppie di questa nuova edizione a cavallo tra estate e autunno condotta da Filippo Bisciglia. Il loro futuro dipende da quanto succederà stasera e nelle prossime puntate.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Al via l’11° edizione del talk condotto da Giovanni Floris. Il giornalista romano si è sempre distinto per lo stile sobrio ma rigoroso e la capacità di dare spazio alle varie voci del dibattito politico, economico o sociale.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor 2024. Stasera in chiaro la 1° puntata della nuova edizione andata in onda su Sky il 12 settembre. Tra le novità Giorgia al debutto come conduttrice e una giuria da scoprire. Al fianco di Manuel Agnelli ci sono Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Nuovi single s’incontrano nel ristorante di Flavio Montrucchio: sorseggiando del buon vino, fanno amicizia cercando di capire se hanno di fronte l’anima gemella. Poi, nel confessionale singolo, raccontano le loro impressioni.

I film di questa sera martedì 17 settembre 2024

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di M. Patrick Hughes, I mercenari 3, con Sylvester Stallone, Jason Statham. Durante l’ennesima missione, Caesar (Terry Crews) viene gravemente ferito. Ross (Sylvester Stallone), turbato, decide di portare a termine l’incarico ingaggiando alcuni giovani, più veloci ed esperti di tecnologia. Ma Chistmas (Jason Statham), Mouse (Arnold Schwarzenegger) e gli altri non ci stanno.

Su Nove, alle 21.25, il film d’avventura del 1998, di Martin Campbell, La maschera di Zorro, con Antonio Banderas. Ormai anziano, Zorro individua nel giovane ladro Alejandro il suo successore. Decide allora di addestrarlo nell’arte della scherma per fermare il perfido don Rafael Montero.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Marc Forster, World War Z, con Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz. Un’epidemia sta rendendo gli uomini simili a zombie. Gerry Lane, ex funzionario delle Nazioni Unite, torna in servizio per salvare la sua famiglia e isolare il terribile virus.

Stasera in tv martedì 17 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Damian Szifròn, To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti, con Shailene Woodley. Eleanor, giovane investigatrice dal passato oscuro, viene chiamata sulla scena di un terribile omicidio di massa. La polizia e l’FBI lanciano una caccia all’uomo senza pretendenti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Roberto Andò, Le confessioni, con Toni Servillo. Germania. Un G8 dei ministri dell’economia si riunisce con l’obiettivo di varare una terribile manovra. Tra gli invitati c’è il monaco Salus, che raccoglie le confessioni degli uomini di potere assaliti dai rimorsi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Gilles De Maistre, Mia e il leone bianco, con Daniah De Villiers. La giovane Mia stringe un legame speciale con un leone bianco, Charlie. Quando scopre che l’animale è in pericolo, parte per un incredibile viaggio attraverso le pianure dell’Africa.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film del 2020, di Mark Williams, Honest Thief, con Liam Neeson, Kate Walsh. Tom, famoso rapinatore di banche, s’innamora e decide di patteggiare con l’FBI per cambiare vita. Ma due federali corrotti mirano ai suoi soldi e iniziano a braccarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2013, di James Wan, The Conjuring – L’evocazione, con Vera Farmiga. Carolyn e Roger Perron si trasferiscono nella nuova casa, dove ben presto si verificano inquietanti apparizioni. In loro aiuto accorrono i coniugi Warren, esperti del paranormale.