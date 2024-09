Hercai Amore e vendetta, la puntata del 16 settembre: trama, cast e curiosità

Lunedì 16 settembre, continua la programmazione tv italiana di Hercai Amore e vendetta. La soap turca, come sempre, è proposta da Real Time in prima serata, dalle ore 21:20 circa. Con gli appuntamenti odierni inizia la seconda stagione.

Hercai Amore e vendetta 16 settembre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta, oramai trasmessa nella rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre dallo scorso aprile, è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie turca appartiene al genere drammatico ed è andata in onda per la prima volta sull’emittente turca ATV nel 2019.

La trama è liberamente ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre la sceneggiatura è scritta da Eda Tezcan, Feraye Sahin Bersan Tan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. I registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nella città di Mardin.

Hercai Amore e vendetta 16 settembre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e vendetta di oggi, Azat è furioso e si reca da Miran, determinato ad avere un confronto con lui. Non riuscendo a trovarlo, l’uomo sfoga, nella piazza del paese, la propria rabbia contro Gonul, accusandola di averlo calunniato, dicendo a tutti di aver subito da lui un abuso sessuale. Miran, informato del fatto, si reca subito nel luogo, determinato a risolvere definitivamente la questione. Fra i due rivali scoppia la rissa, che coinvolge presto tutti i loro scagnozzi.

Spoiler finale

Intanto, durante Hercai Amore e vendetta del 16 settembre, sia Miran che Reyyan sono turbati. Il primo ha fatto alla seconda una proposta di matrimonio, che però la protagonista ha rifiutato. Nonostante provi ancora dei forti sentimenti, infatti, il personaggio principale non sembra essere in grado di perdonare Miran per ciò che ha fatto in passato.

Nel frattempo, nel corso della puntata odierna della soap, la prima della seconda stagione, un gruppo di persone armate effettua un blitz nei confronti di Miran. Infine, Nasuh riceve una misteriosa telefonata, in seguito alla quale si precipita da Azize.

Hercai Amore e vendetta 16 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera turca in onda su Real Time nella prima serata di oggi e visibile in diretta streaming e on demand su Discovery+.