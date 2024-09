La tv celebra i 90 anni di Sophia Loren: gli speciali in Rai e su Mediaset

Sophia Loren compie 90 anni e molte emittente tv italiane decidono di modificare la loro programmazione. In particolare, alcune reti Rai e Mediaset inseriscono nei propri palinsesti degli speciali.

Sophia Loren 90 anni programmazione tv, gli speciali sulle reti Rai

Le principali modifiche di programmazione in occasione dei 90 anni di Sophia Loren coinvolgono le reti Rai. Del compleanno dell’attrice si parla nelle varie trasmissioni del daytime. A tal proposito, il primo a farlo è stato Pierluigi Diaco a Bella Ma, che ha iniziato ad omaggiare la carriera dell’interprete nella puntata del 19 settembre.

Rai Movie, rete visibile sul canale 24 del digitale terrestre, ripropone dalle 14:05 il capolavoro La Ciociara. La pellicola, datata 1960 e diretta da Vittorio De Sica, ha permesso a Loren di vincere il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista.

Per ciò che concerne Rai Storia, la rete visibile sul canale 54 trasmette, dalle 17:10, lo speciale Grandi biografie diretto da Agata Maria Costanzo. A seguire, spazio a Napoli incontri di cinema 1963. Si tratta di un documento raro, scovato nelle Teche Rai. Durante le riprese di Ieri oggi e domani, a Napoli, Vittorio De Sica decise di omaggiare in diretta televisiva da Lello Bersani l’arte di Sophia Loren.

L’offerta di Rai Play

Gli speciali dedicati a Sophia Loren in occasione dei suoi 90 anni coinvolgono anche Rai Play. La piattaforma di intrattenimento gratuito della TV di Stato rende disponibile L’Oro di Sophia. Si tratta di una serie di documenti, i primi dei quali risalenti agli anni ‘60.

I contenuti mettono in luce non solo la diva internazionale, ma anche la persona lontana dai riflettori, molto legata alla famiglia. Ad esempio, le telecamere la sorprendono a pochi giorni dalla nascita del suo primogenito. Infine, nel 1966, è oggetto di una mostra di fotografie organizzata dal MOMA, importante polo museale di New York.

Sophia Loren 90 anni programmazione tv, l’offerta Mediaset

Infine, in occasione dei 90 anni di Sophia Loren, vi sono delle modifiche di programmazione tv su Rete 4. Qui, dalle 16:20, subito dopo la fine dell’approfondimento politico e sociale Diario del giorno, è possibile vedere il film Francesca e Nunziata. Originario del 2002, appartiene al genere drammatico ed ha come regista Lina Wertmuller.

Su Cine34, in seconda serata è previsto Vi Racconto Sophia Loren, speciale di pochi minuti in cui la carriera dell’attrice è ripercorsa da Enrico Vanzina. Segue la messa in onda della pellicola Boccaccio ‘70 La Riffa, quarto atto del film ideato da Cesare Zavattini e diretto da Vittorio De Sica.