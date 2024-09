Grande Fratello 2024, la seconda puntata: cinque nuovi ingressi, le storie di Shaila e Lorenzo

Giovedì 19 settembre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello 2024. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, ha come opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Confermata anche Rebecca Staffelli, che monitora in diretta i commenti dei social.

Grande Fratello 2024 seconda puntata, ospite Loredana Lecciso

In apertura della seconda puntata del reality è presente, in studio, Loredana Lecciso. La showgirl, ospite dello show, è stata accolta da Alfonso Signorini per lanciare l’ingresso nel talent della sorella Amanda. “Ti sto affidando una cosa per me molto preziosa“, sottolinea Lecciso parlando con il padrone di casa.

Dopo un rapido approfondimento dedicato a Jessica Morlacchi, grande protagonista di questi primi giorni di programma, la Porta Rossa si è aperta per un nuovo concorrente. Si tratta dell’attore Iago Garcia, conosciuto per aver lavorato in numerose soap opere spagnole. In seguito, sono entrati nella trasmissione anche Amanda Lecciso (accolta dalla sorella Loredana), la modella brasiliana Helena Prestess, la 31enne Maria Vittoria Minghetti, medico estetico e l’imprenditore Michel Castorino.

Le storie di Shaila e Lorenzo

Al Grande Fratello 2024 è raccontata la storia di Shaila. La modella ex Velina è nata in un quartiere povero di Napoli. A soli sedici anni, però, ha deciso di lasciare la città per cercare fortuna altrove: “Dove stavo non c’erano possibilità per progredire“. Il medesimo percorso di vita ha coinvolto anche Lorenzo, che però è cresciuto in una zona povera di Milano. I due hanno provato gli stessi disagi e, anche per questo, nei primi giorni di show hanno subito legato.

In un secondo momento, il conduttore ha proposto un focus sull’amicizia trentennale che unisce le ragazze ex Non è la Rai. Signorini si è concentrato su Ilaria Galassi, che quando aveva solamente 20 anni ha avuto un aneurisma congenito. “Ho assaporato la morte, quindi ora vivo la vita con leggerezza“, racconta la donna.

Un momento di riflessione ha avuto come protagonista anche Clarissa Burt, che superata la soglia dei 60 anni è ancora alla ricerca dell’amore.

Grande Fratello 2024 seconda puntata, le nomination e gli ascolti

La seconda puntata del Grande Fratello 2024 è terminata con le nomination. Al televoto finiscono ben otto concorrenti: Yulia Bruschi, Tommaso Franchi, Luca Giglioli, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Luca Calvani, Lorenzo Spolverato e le ex ragazze di Non è la Rai. L’edizione attualmente in onda del GF è iniziata in modo pessimo dal punto di vista degli ascolti. Dopo i dati deludenti del debutto, l’appuntamento ieri ha convinto solamente 2 milioni di persone, per una share del 17,1%.