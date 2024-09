La Biblioteca dei Sentimenti, l’edizione 2024 su Rai 3 dal 28 settembre: novità, temi ed ospiti

Sabato 28 settembre, su Rai 3, prende il via l’edizione 2024 de La Biblioteca dei Sentimenti. Il programma è proposto, sulla terza rete della TV di Stato, dalle ore 16:30 circa.

La Biblioteca dei Sentimenti 2024, al timone torna Greta Mauro

La Biblioteca dei Sentimenti, oltre che in televisione, è fruibile in diretta streaming ed on demand su Rai Play. In onda dagli Studi Rai di Napoli, il format, con quella al via oggi, giunge alla terza edizione. La prima è stata trasmessa nel 2023. La seconda, composta da soli quattro appuntamenti, ha esordito nel febbraio di quest’anno. Quella 2024, come riporta l’agenzia di stampa Ansa, è articolata in trentaquattro puntate. Esse, salvo improvvise modifiche di palinsesto, sono visibili su Rai 3 con cadenza settimanale, nel pomeriggio del sabato.

Per il terzo anno di fila non cambia la padrona di casa. In tale ruolo, infatti, il pubblico ritrova Greta Mauro, che dunque torna subito in tv dopo i tanti impegni estivi. Da giugno a settembre ha tenuto compagnia al pubblico guidando la versione estiva di UnoMattina, affiancata Alessandro Greco.

I co-conduttori e di cosa parla il programma

Greta Mauro, nell’esperienza con La Biblioteca dei Sentimenti 2024, è affiancata da alcuni ospiti fissi. Il primo è lo scrittore Franco Arminio, che ha già partecipato al programma nella seconda edizione. A lui si aggiunge il poeta e drammaturgo Davide Rondoni. Per quest’ultimo, in carriera autore di decine di libri, non si tratta di un debutto alla conduzione. Nel 2014, infatti, ha guidato su San Marino RTV il format In che verso va il mondo, dedicato agli autori di poesie.

Come nella passata stagione, al centro delle puntate vi sono i sentimenti veicolati mediante la letteratura. Il programma si concentra ogni settimana su un determinato tema, intorno al quale i millennial, ragazzi che hanno un’età fra i 22 e i 23 anni, si confrontano con autorevoli interpreti del panorama letterario e saggistico italiano e internazionale. Ad arricchire la narrazione ci sono anche servizi e schede filmate, in modo da trattare l’argomento in ogni sua sfumatura.

La Biblioteca dei Sentimenti 2024, gli ospiti della prima puntata

Al centro della prima puntata de La Biblioteca dei Sentimenti 2024 c’è il tema del viaggio. Per parlarne, in studio interviene in primis il filosofo e saggista Marcello Veneziani. Con lui presenzia Siusy Blady, conduttrice tv. Durante l’appuntamento ci si riferisce spesso ai classici Patagonia e Viaggio in Italia, scritti rispettivamente da Chatwin e da Goethe.