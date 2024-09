Linea Verde Italia, Linea Verde Tipico, Origine e Linea Blu Discovery: le puntate del 28 settembre

Sabato 28 settembre, la programmazione tv di Rai 1 propone nuovi appuntamenti di Origini, Linea Verde Italia, Linea Verde Tipico e Linea Blu Discovery. Tali trasmissioni che raccontano le bellezze del nostro paese sono visibili rispettivamente dalle 11:25, 12:00, 12:30 e 14:00.

Le tappe di Origini e di Federico Quaranta

La giornata con le Linee di sabato 28 settembre inizia, dunque, con il format Origini, guidato da Francesco Gasparri e da Valentina Caruso. I due vanno alla scoperta di Pianosa, in Toscana. Duemila anni fa, l’economia dell’atollo era florida, essendo uno dei punti di riferimento per i commerci marittimi. Tanti i resti di quel periodo, sia nella terra emersa che nei fondali marini. In seguito, è analizzato il passato recente della località, conosciuta per essere un’isola-carcere.

Il palinsesto di Rai 1, nella mattinata di sabato 28 settembre, propone un nuovo appuntamento di Linea Verde Tipico. Il padrone di casa, in questo caso, è Federico Quaranta, che dedica l’intera puntata al lato culturale di Milano. La prima tappa è la Biblioteca Ambrosiana, che conserva il Codex Atlanticus, con il pensiero di Leonardo Da Vinci. Un approfondimento, poi, è dedicato alla storia ed alla ricchezza architettonica del Duomo di Milano.

Linea Verde Italia 28 settembre, Perugia

Al centro di Linea Verde Italia, trasmissione condotta da Monica Caradonna ed Elisa Isoardi, vi è la città di Perugia. Il viaggio del format, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, parte dalle meravigliose sale dell’antico Palazzo Sorbello. In seguito è percorso un itinerario alla scoperta delle bellezze e dei progetti ecosostenibili presenti nel comune. In seguito ad una rapida sosta alla Fontana Maggiore, ideata nel XII secolo per portare l’acqua nel centro città, ci si sposta nell’Oasi Naturalistica del Parco Regionale del Lago Trasimeno.

Linea Verde Italia 28 settembre, la tecnologia digital twin

Durante Linea Verde Italia è dato spazio ad un progetto che mira a riciclare le trebbie residue della produzione della birra. Esse, dopo una lavorazione, sono trasformate in prodotti in grado di sostituire la plastica. Inoltre, sono approfonditi i vantaggi che la città ha avuto dopo l’introduzione del sistema del minimetrò. Infine, è raccontato che Perugia è diventata una città smart grazie alla tecnologia digital twin. Si tratta di una piattaforma digitale dalla quale i cittadini possono segnalare criticità del territorio.

Infine, la giornata con le Linee di sabato 28 settembre termina con Linea Blu Discovery. Fabio Gallo è a Procida, dove analizza i progetti di pescaturismo e l’importanza del riccio di mare. Giulia Capocchi, invece, è a Livorno, la cui economia è da sempre legata al porto. Dopo aver assistito ad una sessione di pesca a strascico, le telecamere entrano in un mercato ittico all’ingrosso.