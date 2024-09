Verissimo, gli ospiti del 28 e 29 settembre: Romina Power e Benedetta Parodi

Sabato 28 e domenica 29 settembre, su Canale 5, sono in onda due puntate di Verissimo. La trasmissione, condotta da Silvia Toffanin, prende il via alle ore 16:30 circa il sabato e dalle 16:00 nel giorno seguente.

Verissimo 28 29 settembre, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 28 settembre è in programma un lungo faccia a faccia con due fra le attrici più amate del nostro cinema. Stiamo parlando di Barbara Bouchet e Corinne Clery, colleghe ed amiche, che di recente hanno collaborato nella miniserie Fragili, trasmessa su Canale 5 nel prime time del 16 agosto scorso.

In seguito, durante l’appuntamento odierno è dato spazio a Paola Caruso. La showgirl, dialogando con la padrona di casa, dà gli ultimi aggiornamenti in merito allo stato di salute del figlio Michele. Spazio, poi, ad Arianna, che dopo molti anni di fidanzamento ha finalmente convolato a nozze con il suo Olivier.

Zeynep di Endless Love

Nel corso di Verissimo di oggi, 28 settembre, è accolta Dalila Di Lazzaro. L’attrice ed ex modella, in compagnia di Toffanin, ricostruisce alcune delle fasi clou della sua vita artistica e privata. Un lungo focus è proposto sulla storia d’amore che unisce, oramai da cinque anni, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Conosciuti durante l’esperienza a Uomini e Donne nel 2019, i due sono prossimi a festeggiare il matrimonio. Infine, è confermato lo spazio dedicato ad Endless Love, soap opera turca trasmessa su Canale 5 in daytime ed in prima serata. In studio c’è Hazal Filiz Kucukkose, che interpreta Zeynep.

Verissimo 28 29 settembre, i faccia a faccia della domenica

Durante Verissimo di domenica 29 settembre ci sono Romina Power ed il fratello Tyrone. In programma un incontro con Manuel Bortuzzo, che nelle scorse settimane ha finalmente coronato il suo sogno di vincere una medaglia alle Paralimpiadi. A Parigi, infatti, è riuscito ad ottenere il bronzo nella specialità dei 100 metri rana.

A Verissimo del 29 settembre è grande protagonista la musica grazie a Rita Pavone. L’artista, fra le voci più apprezzate del nostro paese, ha da poco annunciato le date dello spettacolo teatrale intitolato Un piede nel passato e lo sguardo dritto ed aperto nel futuro. La conduttrice raccoglie le emozioni di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che si sono innamorati al Grande Fratello e che da poco sono diventati per la prima volta genitori. Si parla anche di Uomini e Donne, dating show condotto ed ideato da Maria De Filippi, grazie al faccia a faccia con l’opinionista storico Gianni Sperti. Infine, ci sono il giornalista Fabio Caressa e la conduttrice Benedetta Parodi, che festeggiano i 25 anni di matrimonio.