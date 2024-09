Melaverde, la puntata del 29 settembre: Pantelleria e la Val Grigna

Domenica 29 settembre, la nuova edizione di Melaverde continua con un nuovo appuntamento. Lo storico programma, da anni titolo di riferimento di Canale 5, è trasmesso anche questa settimana dalle 11:50 circa.

Melaverde 29 settembre, l’isola di Pantelleria

La puntata del 29 settembre di Melaverde è anticipata, dalle 11:00 circa, dallo speciale Le Storie di Melaverde. Tale format contiene, al proprio interno, alcuni fra i servizi più belli già mandati in onda durante le scorse edizioni. In seguito, la trasmissione vera e propria è guidata, come di consueto, dalla coppia composta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Oltre che in televisione, è possibile seguire l’appuntamento in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Nel corso di Melaverde di oggi, Hidding si reca sull’isola di Pantelleria. Una volta raggiunta la terraferma, racconta la lunga e particolare storia di tale territorio. Il comune conta una popolazione di poco superiore ai 7300 abitanti ed appartiene alla provincia di Trapani. Da sempre è una zona chiave per il commercio, essendo situata a poche decine di km sia dalla Sicilia che dalle coste della Tunisia. La conduttrice racconta in che modo, i cittadini locali, sono riusciti a plasmare un territorio di origine vulcanica.

Il cappero

L’intero viaggio della padrona di casa, durante Melaverde di oggi, ha un grande protagonista: il cappero di Pantelleria. Un prodotto di eccellenza e simbolo dell’isola, al punto da aver ottenuto il prestigioso marchio IGP, ovvero Indicazione Geografica Protetta. Ellen visita i cappereti e scopre i tradizionali Dammusi. Con tale nome si intendono le strutture architettoniche in pietra, dove i coltivatori iniziavano la salatura dei boccioli. Infine, sono realizzate varie ricette che hanno come base il cappero.

Melaverde 29 settembre, Vincenzo Venuto in Val Grigna

Durante Melaverde di oggi, domenica 29 settembre, Vincenzo Venuto si reca in Val Grigna. Il conduttore analizza i tanti ambienti alpini, nei quali domina la biodiversità. Si tratta di un viaggio fra alcuni dei luoghi naturalistici più affascinanti, a partire dai laghi alpini. In seguito, si scende verso la valle, fino ai pascoli. Ancora oggi, essi sono curati dai malgari, che presidiano e tutelano il territorio con le loro transumanze estive. Altro approfondimento è posto sui boschi e sulle radure, approfonditi sotto diversi punti di vista. Il viaggio del padrone di casa termina nei pressi del borgo Bienno. Fra le vie del paese sono ancora in funzione le antiche botteghe, che si sono trasformate in fucine d’arte nelle quali i giovani artisti possono vivere e sperimentare liberamente la loro arte.