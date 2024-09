Linea Verde, il 29 settembre in Cilento: la dieta mediterranea e Paestum

Domenica 29 settembre, Rai 1 propone un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma è trasmesso dalla rete ammiraglia della TV di Stato dalle 12:20 circa.

Linea Verde 29 settembre, il Cilento

Al timone di Linea Verde, per il secondo anno di fila, c’è la coppia composta da Peppone Calabrese e da Livio Beshir. Insieme a loro, in qualità di inviata, c’è Margherita Granbassi, ex campionessa di scherma che ha il compito di percorrere alcuni fra gli itinerari più belli presenti nelle zone visitate. Tutte le puntate del format, oltre che in televisione, sono visibili in streaming ed on demand sul sito di Rai Play.

Nel corso di Linea Verde di oggi, domenica 29 settembre, le telecamere della TV di Stato raggiungono il Cilento. Tale area è posta nella zona meridionale della Campania ed appartiene alla provincia di Salerno. Il punto di partenza è il borgo San Marco di Castellabate. Fra le vie del paese, che conta poco più di 1200 abitanti, si parla della dieta mediterranea.

La storia della dieta

Come racconta Linea Verde di oggi, la dieta mediterranea, nel 2010, è stata inserita nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità UNESCO. Il modello nutrizionale ha preso vita proprio nel Cilento. Nella puntata sono approfonditi alcuni degli elementi chiave del regime alimentare. Per farlo, sono raccolte le dichiarazioni di numerosi ospiti. Fra questi c’è Valerio Calabrese, Direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi. Inoltre, sono analizzate le affermazioni di Delia Morinelli, cuoca e governante del celebre fisiologo americano Ancel Keys, riconosciuto universalmente come l’inventore della dieta mediterranea.

Linea Verde 29 settembre, il Parco Archeologico di Paestum e Velia

Durante Linea Verde, i due conduttori visitano alcune aziende agricole della zona. Qui incontrano degli imprenditori locali, agricoltori ed allevatori, che hanno deciso di rimanere in Cilento. Grazie al loro lavoro quotidiano garantiscono biodiversità, qualità, sostenibilità e sicurezza agroalimentare.

In seguito, nell’appuntamento è dato spazio ad uno simboli archeologici più conosciuti della zona. Si tratta del Parco Archeologico di Paestum e Velia. Chiamata in antichità Poseidonia, la città Paestum è stata un punto di riferimento per la Magna Grecia. Ogni anno, l’intera area attira centinaia di migliaia di turisti provenienti da ogni parte del pianeta.

Infine, durante la puntata, l’inviata Margherita Granbassi esplora la costa di Santa Maria di Castellabate. A bordo di un kayak, ammira le tante bellezze che contraddistinguono il territorio, che offre degli scorci mozzafiato. Infine, da Paestum, Peppone, Beshir e Granbassi gustano alcune delle pietanze tipiche del Cilento.