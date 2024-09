Green Lovers, dal 30 settembre su Rai Play il nuovo programma di Luca e Daniela Sardella

Esordisce lunedì 30 settembre il nuovo programma di Luca e Daniela Sardella intitolato Green Lovers. La trasmissione è rilasciata la mattina su Rai Play.

Green Lovers, quante puntate sono

Green Lovers è una delle novità presenti nell’offerta della piattaforma gratuita Rai Play. Il format, come detto, è guidato da Luca Sardella e da sua figlia Daniela. Il primo è molto conosciuto al grande pubblico in quanto esperto di giardinaggio ed, in generale, del mondo delle piante. Ha presenziato, in qualità di esperto nell’arte del pollice verde, in tantissimi show di successo, da Striscia la Notizia! a Camper, passando per I Fatti Vostri e Linea Verde Orizzonti.

Green Lovers è uno show prodotto dalla Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali. Al momento, la prima edizione è composta da dieci puntate, più una speciale. Per ora non è stato annunciato alcun passaggio televisivo per il format. Al fianco dei due conduttori ci sono la cosplayer Antonella Arpa e gli influencer Stefano Gullotta ed Elisa Nicoli.

Le località e come funziona

Green Lovers, ogni settimana, insegna al pubblico tutti i segreti per distinguere al meglio le piante, i fiori e le erbe. Inoltre, sono affrontate tematiche molto importanti, come il rispetto della stagionalità, l’impatto che il clima ha sulla natura e le conseguenze, sempre più drammatiche, dei cambiamenti climatici. Inoltre, Luca e Daniela Sardella riflettono sul rapporto fra l’essere umano e la vegetazione. Quest’ultima è analizzata in ogni suo aspetto, dal mare alle montagne, passando per le grotte e le campagne che, spesso, fanno da traino per le economie locali.

I due padroni di casa permettono al pubblico di compiere un vero e proprio viaggio fra le regioni italiane. Sia il primo che l’ultimo appuntamento sono ambientati in Puglia. In seguito, però, le telecamere Rai raggiungono la Toscana, l’Emilia Romagna, il Veneto, il Trentino Alto Adige, la Lombardia, il Lazio, la Sicilia, il Piemonte e la Campania. A queste località si aggiunge la Croazia, protagonista della puntata speciale già citata in precedenza.

Green Lovers, nella prima puntata focus sulle Isole Tremiti

Nella prima puntata di Green Lovers, rilasciata lunedì 30 settembre, Luca Sardella sbarca sulle Isole Tremiti. Dall’arcipelago è effettuata una riflessione sul mare, concentrandosi in particolare sul suo stato di salute. Daniela, invece, è nel lago di Varano, dove la bellezze e la storia si contamino a vicenda. Nei pressi di una riserva naturale ricca di biodiversità c’è un vasto complesso militare, costruito nei primi anni del 1900.