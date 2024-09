Endless Love, le trame dal 30 settembre al 5 ottobre

Da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre, Canale 5 propone altri appuntamenti di Endless Love. La soap opera turca è visibile fino al venerdì dalle 14:15 alle 14:45 circa. Il sabato, invece, parte alle 14:40 e prosegue fino alle 16:30.

Endless Love 30 settembre 5 ottobre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

In Endless Love di lunedì 30 settembre, Kemal scrive una lettera e la consegna a Tufan, incaricandolo di consegnarla al ricattatore. L’uomo, però, non ascolta tali indicazioni e decide di darla ad Emir.

Endless Love 30 settembre 5 ottobre, la trama

La settimana di Endless Love prosegue sulla rete ammiraglia del Biscione il martedì. Zehir comunica a Kemal che è stato concretizzato l’acquisto del terreno. Tuttavia, c’è un rallentamento: il proprietario, prima di dare il via definitivo all’operazione, vuole incontrare il protagonista.

Il mercoledì, Emir informa Safik di volerlo mandare in Inghilterra per studiare. L’uomo è consapevole che tale novità non farà piacere ad Hakan. Nel frattempo, Leyla ed Ayhan accedono all’archivio ospedaliero.

Durante Endless Love di giovedì, salta improvvisamente l’affare del terreno. Kemal non è riuscito a finalizzare l’acquisto a causa dell’intervento di Emir.

Gli appuntamenti del venerdì e del sabato

Nel corso della puntata del venerdì, Kemal rivela a Nihan di essere in possesso del documento che conferma che Asu ed Emir sono fratelli. La protagonista rimane scioccata da tale informazione ed inizia a sospettare che anche Asu possa sapere qualcosa sulla morte di Ozan.

Infine, nell’episodio di sabato 5 ottobre, Kemal dà il via ad una operazione per acquisire le quote di Galip della Kozcuoglu Holding. Il personaggio interpretato da Burak Sergen ha manifestato l’intenzione di andare in pensione. Infine, Asu e Kemal invitato i famigliari di quest’ultimo per annunciare di aver convolato a nozze poche ore prima.

Endless Love 30 settembre 5 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera le cui nuove puntate sono trasmesse su Canale 5 ed in diretta streaming su Mediaset Infinity.