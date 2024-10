Melaverde, la puntata del 6 ottobre: le Prealpi Carniche e la Valle D’Aosta

L’edizione 2024 di Melaverde prosegue, con un nuovo appuntamento, domenica 6 ottobre. Il programma è in onda alle 11:50, su Canale 5.

Melaverde 6 ottobre, Vincenzo Venuto nelle Prealpi Carniche

Non cambia la coppia di conduttori di Melaverde. Domenica 6 ottobre, infatti, tornano Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. I due accompagnano i telespettatori alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli del nostro paese. L’appuntamento è preceduto, alle 11:00, da Le Storie di Melaverde. In tale format sono riproposti i migliori servizi andati in onda nelle scorse edizioni. Oltre che sulla rete ammiraglia del Biscione, il programma è fruibile in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.

Vincenzo Venuto, a Melaverde, si reca nelle Prealpi Carniche. Tali catene montuose sono contraddistinte per il loro panorama unico e suggestivo. Poste nel Friuli Venezia Giulia, sono conosciute anche con il nome di Dolomiti Friulane.

Le Terre Magre

Gli abitanti locali, come racconta il programma, spesso definiscono la loro zona con il soprannome Terra Magra. L’ambientazione, d’altronde, si presenta come una grande distesa di sassi e prati aridi. Caratteristiche, queste, molto simili a quelle delle steppe. Qui, tuttavia, vivono delle specie animali e vegetali rare e, per questo, protette.

Tale biodiversità convive con l’uomo. Da decenni, gli abitanti, per sopravvivere, si dedicano soprattutto all’agricoltura ed all’allevamento. A tal proposito, Venuto racconta la storia di una realtà locale. Il proprietario ha deciso di dar vita ad un’azienda polifunzionale. Fra le varie attività, sono realizzati dei corsi dedicati alle diverse tecniche di coltivazione e produzione agricola.

Melaverde 6 ottobre, Ellen Hidding in Valle D’Aosta

Durante la puntata di Melaverde di domenica 6 ottobre, Ellen Hidding è in Valle D’Aosta. Una regione, questa, quasi completamente montuosa, con ripidi pendii. Nonostante questo, il territorio rappresenta una delle principali fonti di sostentamento. Le persone hanno plasmato il territorio per secoli ed oggi ci sono varie tradizioni gastronomiche di eccellenza.

Un focus, nell’appuntamento odierno di Melaverde, è proposto sulle Vigne eroiche. Con tale nome si intendono le colture di viti poste in luoghi difficilmente accessibili. Per tale motivo, la lavorazione di queste vigne richiede ingenti sforzi. Inoltre, è dato spazio al Genepì. Il liquore si ottiene mediante la macerazione in alcool di artemisie alpine. Infine, grazie agli incontri con gli abitanti locali, è protagonista la tradizione del pascolo. Fra le razze autoctone principali c’è la pecora Rosset. Da essa, è possibile ricavare una lana di ottima qualità, usata per la produzione di capi d’abbigliamento per la montagna.