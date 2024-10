Sport in tv domenica 6 ottobre: Basket, Moto GP e Pallavolo

Domenica 6 ottobre, varie emittenti tv italiane trasmettono numerosi appuntamenti importanti di sport. Fra gli altri, è possibile seguire, in chiaro, la Serie A1 di pallavolo e la Serie A di basket.

Sport in tv domenica 6 ottobre, la Moto GP con la tappa in Giappone

In primis, domenica 6 ottobre hanno grande spazio i motori. Il punto di riferimento, in tal senso, è TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre. Dalle ore 14:00, infatti, è proposta la gara di Moto GP. Il motomondiale prosegue con il sedicesimo appuntamento, che si svolge nel circuito di Motegi, in Giappone.

Tale appuntamento, proposto in differita (la diretta, infatti, è una esclusiva di Sky Sport Uno), è commentato dalla coppia composta da Guido Meda e da Roberto Sanchini. Il Gran Premio potrebbe essere decisivo per il proseguo della competizione: il discorso relativo alla vittoria, infatti, è ancora molto incerto. Al vertice, momentaneamente, c’è Martin, con 366 punti. Segue il nostro portacolori Pecco Bagnaia, secondo a 345 punti.

La pallavolo sulla Rai

Per ciò che concerne la Rai, domenica 6 ottobre è protagonista, in chiaro, la pallavolo. Dalle 15:20 circa, su Rai 2, è in programma un match della seconda giornata della SuperLega maschile. Nel match, l’Allianz Milano sfida il Cucine Lube Civitanova. I padroni di casa mirano a vincere per riuscire a lasciare alle spalle la brutta prestazione dell’esordio. Gli ospiti, invece, vogliono dare continuità all’ottima vittoria ottenuta contro il Padova. Quello fra Milano e Civitanova si tratta di un grande classico della pallavolo nostrana.

Per quanto riguarda la pallavolo femminile, alle 17:55 circa, su Rai Sport, è previsto il fischio di inizio del confronto fra Conegliano e Busto Arsizio. Le padrone di casa, campionesse nazionali in carica, la scorsa settimana hanno festeggiato la vittoria della Supercoppa. Le ospiti, invece, vogliono stupire e mirano a stare lontane dalle zone basse della classifica sin dal primo impegno stagionale.

Sport in tv domenica 6 ottobre, su DMAX il basket

Infine, domenica 6 ottobre è protagonista il basket. DMAX, rete visibile sul canale 52 del digitale terrestre, propone dalle ore 18:00 la partita fra l’Olimpia Milano e la Dinamo Sassari. L’incontro, nonostante sia valevole solamente per la seconda giornata di campionato, rischia di essere già fondamentale. Entrambe, nonostante le grandi aspettative per il campionato appena iniziato, hanno iniziato con una brutta sconfitta la stagione.

Infine, come di consueto, sono confermati gli spazi di approfondimento dedicati al campionato di calcio Serie A. Su Rai 2, dalle 22:45, attesa la puntata de La Domenica Sportiva…Al 90°, condotta da Simona Rolandi ed Alberto Rimedio. Segue, da mezzanotte e mezza, L’Altra DS con Fabrizio Tumbarello.