Lo Stato delle Cose, la seconda puntata: Massimo Giletti parla della crisi idrica in Sicilia

Lunedì 7 ottobre, dalle 21:25 circa su Rai 3, è in programma la seconda puntata de Lo Stato delle Cose. Il programma di approfondimento, al via la scorsa settimana, è in onda dalle 21:20 circa.

Lo Stato delle Cose seconda puntata, Massimo Cacciari parla delle tensioni in Medio Oriente

Ad un anno dal sanguinoso attacco terroristico compiuto da Hamas in Israele, la pace in Medio Oriente continua ad essere sempre molto distante. Era il 7 ottobre del 2023 quando, un nutrito gruppo di terroristici provenienti dalla Striscia di Gaza, ha fatto irruzione nello Stato ebraico, commettendo una serie di atroci violenze. Alla fine, il bilancio è di oltre 1200 vittime, sia civili che militari. Inoltre, centinaia di persone sono state prese in ostaggio e portate a Gaza.

Il governo israeliano, per tutta risposta, ha iniziato violenti bombardamenti sulla Striscia. Gli attacchi, ancora oggi in corso, hanno provocato oltre 40 mila morti. A peggiorare ulteriormente lo scenario vi è la situazione del fronte nord: le forze militare israeliane, da qualche settimana, hanno iniziato a compiere delle operazioni di terra sul suolo del Libano, per cercare di sradicare il gruppo Hezbollah. Di questo, Giletti parla con il filosofo Massimo Cacciari.

La crisi idrici siciliana

Durante la seconda puntata de Lo Stato delle Cose, il padrone di casa Massimo Giletti affronta il tema della crisi idrica siciliana. Sull’isola, oramai da settimane, è in corso una drammatica siccità, che ha portato le istituzioni a dover razionare l’acqua per due milioni di persone. In diretta si collegano i cittadini di Enna, cittadina nella quale l’acqua arriva una volta alla settimana. Inoltre, con dei reportage, sono visitati alcuni dissalatori, che nonostante siano completamente abbandonati continuano ad avere costi altissimi. Giletti ne discute con Mario Tozzi.

In seguito, il giornalista ha un faccia a faccia con Matteo Salvini. Con il Ministro delle Infrastrutture è proposto un focus sui vari disservizi che hanno colpito, negli scorsi giorni, i pendolari italiani. All’indomani dal raduno di Pontida, inoltre, è approfondito il legame fra la Lega e gli altri partiti che compongono la maggioranza di governo.

Lo Stato delle Cose seconda puntata, la criminalità e le curve

Infine, a Lo Stato delle Cose continua l’inchiesta relativa alla criminalità presente dentro le curve degli ultrà dei team calcistici. Oltre a nuovi, esclusivi servizi, Giletti guida un talk animato da Federico Ruffo, padrone di casa di Mi Manda Rai Tre. Con lui c’è il giornalista Klaus Davi, che da tempo indaga sui legami tra ‘Ndrangheta e curve.